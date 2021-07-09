ФАН узнал причины распространения лесных пожаров в Челябинской области

Челябинск, 9 июля. Ситуация с лесными пожарами в области обостряется. Источник в МЧС назвал причины, по которым борьба с огнем оказалась сложной.

На быстрое распространения огня влияет засуха, жара и порывы ветра до 14 метров в секунду. Площадь возгорания пока такая же — где-то потушили, в новых местах появились очаги, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

По предварительной версии, сейчас огонь распространился на 4800 гектаров, пока это неточная цифра. Специалисты займутся подсчетом после тушения огня. Пока он продолжает стремительно распространяться.

Ранее стало известно, что огонь подобрался к домам в челябинском поселке Джабык. В результате загорелись 63 постройки, в 40 из них живут люди. Сотрудники МЧС эвакуируют жильцов.