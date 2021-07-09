Готова вынести многое: режиссер Денис Елеонский об актрисе Юлии Такшиной

Москва, 9 июля. Актриса театра и кино, танцовщица и фотомодель Юлия Такшина сегодня празднует свой 41-й день рождения. В беседе с ФАН режиссер, сценарист, продюсер Денис Елеонский поздравил именинницу с чудесным праздником.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на ряде проектов.

«Она — прекрасный человек. С ней очень комфортно. Она идет навстречу. Слышит, что хочет режиссер. Довольно точно это делает. При этом у Юли есть две градации: она может существовать жанрово и совершенно в этом прекрасна, и, наоборот, может работать в очень драматичной, скупой манере. Да и вообще, хороший человек по жизни. Открытый, добродушный», — сообщил режиссер.

Денис Елеонский также припомнил один из случаев во время съемок, который прекрасно показывает преданность Юлии Такшиной актерскому ремеслу.

«Трудно подсчитать, в скольких моих картинах она снималась. Как минимум в пяти. Может быть, и больше. В последнем проекте, где я ее снимал, по сюжету ей было нужно с открытыми глазами падать лицом в снег в лесу. Это не всякий человек может сделать. Чисто физически очень трудно упасть, не моргнув. Однако, если это красиво и работает на историю, Юля готова на многое», — рассказал собеседник ФАН.

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В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Хороших режиссеров. Прекрасных проектов, где ее талант раскрывался бы больше и глубже. Юля — как ящик Пандоры. Мне кажется, у нее еще много сюрпризов внутри. Ну, и, конечно же, здоровья. Сейчас это для всех актуально, и для артистов, разумеется, тоже», — подытожил Денис Елеонский.

Ранее режиссер Сергей Гинзбург через ФАН поздравил с днем рождения актрису Екатерину Гусеву. По его словам, артистка обладает талантом проникать глубоко в роль и становиться соавтором материала.