Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 18:33
18:32
Армия
Житель Петербурга раскрыл неожиданные подробности Русской весны в Крыму
18:30
Весь мир
Президент ЦАР встретился с новым главой представительства Минобороны РФ в республике
18:29
Евро 2020
Президент УЕФА Чиферин считает несправедливым формат проведения Евро-2020
18:28
Экономика
Жители Сахалина готовы покупать икру горбуши по 11 тыс. рублей за килограмм
18:23
Происшествия
Школа загорелась на 300 «квадратах» под Ростовом
18:22
Происшествия
Неадекватный мужчина с ножом ранил двоих прохожих в Петербурге
18:22
Политика
Минюст обновил список нежелательных в России организаций
18:22
Экономика
Банк России подсчитал потери россиян от действий кибермошенников
18:18
Политика
В Китае назвали «беспорядком» итоги военной миссии США в Афганистане
18:17
Политика
Денис Шмыгаль описал украинский сценарий борьбы с «Северным потоком — 2»
Все новости

В Похоронном союзе расставили точки над «i» в истории с открытым гробом Меньшова
Общество
В Похоронном союзе расставили точки над «i» в истории с открытым гробом Меньшова
ТАСС  /  Савостьянов Сергей

Гроб с телом режиссера Владимира Меньшова необязательно должен был быть закрыт во время церемонии прощания в московском Доме кино и на кладбище. Об этом ФАН заявила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев России Елена Андреева.

«Я сама не смотрела прощание с Меньшовым, потому что сейчас в командировке, но допускаю, что, в общем, это возможно. В некоторых случаях, насколько я знаю, допускается бальзамация, когда у персонала достаточно для этого квалификации и они, действительно, способны сделать все безопасно», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в большинстве случаев при прощании и отпевании умерших от последствий коронавирусной инфекции используется полностью закрытый гроб. Однако из-за различий в трактовках существующих норм и отсутствия единого координационного органа по этим вопросам гроб могут и открыть — при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

«Поверьте, в Москве, на прощании с артистом, где присутствовало такое количество народа, наверняка были приняты все необходимые меры, чтобы снять возможные риски», — добавила Андреева.

В Союзе похоронных организаций допустили открытый гроб на прощании с Меньшовым
Prt Scr youtube.com  / Телеканал 360

Ранее россияне возмутились тем, что гроб с умершим от последствий коронавирусной инфекции режиссером Меньшовым во время прощания был открыт. При этом уже больше года скончавшихся от COVID-19 в России хоронят в полностью закрытых гробах. Это объясняется риском заражения коронавирусом присутствующих на церемонии прощания.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что родственники Владимира Меньшова в последний раз попрощались с ним уже на кладбище, когда гроб был открыт.

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. На церемонию прощания с артистом в московском Доме кино пришли его коллеги и поклонники. Похоронен мэтр на Новодевичьем кладбище.

Вернуться назад

похороны гроб владимир меньшов коронавирус елена андреева
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru