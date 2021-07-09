В Похоронном союзе расставили точки над «i» в истории с открытым гробом Меньшова

Гроб с телом режиссера Владимира Меньшова необязательно должен был быть закрыт во время церемонии прощания в московском Доме кино и на кладбище. Об этом ФАН заявила исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев России Елена Андреева.

«Я сама не смотрела прощание с Меньшовым, потому что сейчас в командировке, но допускаю, что, в общем, это возможно. В некоторых случаях, насколько я знаю, допускается бальзамация, когда у персонала достаточно для этого квалификации и они, действительно, способны сделать все безопасно», — рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в большинстве случаев при прощании и отпевании умерших от последствий коронавирусной инфекции используется полностью закрытый гроб. Однако из-за различий в трактовках существующих норм и отсутствия единого координационного органа по этим вопросам гроб могут и открыть — при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

«Поверьте, в Москве, на прощании с артистом, где присутствовало такое количество народа, наверняка были приняты все необходимые меры, чтобы снять возможные риски», — добавила Андреева.

Prt Scr youtube.com / Телеканал 360

Ранее россияне возмутились тем, что гроб с умершим от последствий коронавирусной инфекции режиссером Меньшовым во время прощания был открыт. При этом уже больше года скончавшихся от COVID-19 в России хоронят в полностью закрытых гробах. Это объясняется риском заражения коронавирусом присутствующих на церемонии прощания.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что родственники Владимира Меньшова в последний раз попрощались с ним уже на кладбище, когда гроб был открыт.

Советский и российский режиссер Владимир Меньшов скончался 5 июля от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году жизни. На церемонию прощания с артистом в московском Доме кино пришли его коллеги и поклонники. Похоронен мэтр на Новодевичьем кладбище.