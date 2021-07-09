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Победительница «Битвы экстрасенсов» объяснила ритуал Меньшовой над гробом отца
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Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» объяснила ритуал Меньшовой над гробом отца
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 9 июля. Телеведущая Юлия Меньшова провела необычный ритуал во время прощания с отцом Владимиром Меньшовым. Экстрасенс Елена Ясевич раскрыла, что артистка могла высыпать на гроб режиссера.

Российские звезды и родственники простились с режиссером Владимиром Меньшовым. Траурная церемония состоялась в Доме кино, затем тело артиста доставили на Новодевичье кладбище. Там дочь драматурга Юлия Меньшова провела загадочный обряд: она достала пакет и высыпала оттуда что-то на гроб отца.

Ритуал мгновенно посчитали эзотерическим, однако победительница 12-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Елена Ясевич уверена, что все гораздо проще. Провидица поделилась своим предположением в интервью изданию «Невские новости».

«Как мне видится, это прах кого-то из близких. Скорее всего, это было желание умершего. Возможно, у него кто-то умирал, кого кремировали и с кем он захотел лечь вместе. Но это точно не ладан, потому что он так не сыпется», — объяснила провидица.

Футуролог Валерия Прайд также уверена, что ритуал Меньшовой не был эзотерическим. Она поддержала версию экстрасенса, согласно которой телеведущая могла высыпать прах животного или родственника режиссера.

Ранее Меньшова обратилась к поклонникам. Артистка опубликовала пост, в котором призвала фанатов молиться за режиссера.

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экстрасенс звезды меньшова
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