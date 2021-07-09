Власти ливийской Зувары намерены очистить город от мигрантов

Зувара, 9 июля. Чиновники прибрежного ливийского города дали беженцам десять дней на то, чтобы урегулировать свой правовой статус или уехать.

Муниципалитет Зувара несколько дней назад опубликовал заявление, в котором установлен период для легализации присутствия. В документе содержится предупреждение о начале «расширенной кампании по обеспечению безопасности» в городе по истечении обозначенного срока.

Власти намерены таким образом пресечь пребывание иностранцев с неурегулированным статусом. Так муниципалитет пытается контролировать ситуацию в регионе после увеличения числа беженцев в кварталах старого города и обнаружения нескольких тел на пляже.

Зувара расположен на побережье Средиземного моря примерно в 120 км к западу от Триполи. В последние годы город стал отправной точкой для мигрантов, желающих добраться до Европы на лодках. Эта ситуация сделала его крупным центром скопления нелегалов, что, естественно, пришлось не по душе местному населению. Зуварцы выступили против присутствия непрошенных гостей в черте муниципалитета.

Однако недовольство граждан и прессинг властей оказались не самым страшным испытанием для мигрантов. В течение последних недель издание InfoMigrants получило ряд свидетельств от беженцев. Они сообщили, что подвергались преследованию и нападениям со стороны городских вооруженных группировок.

«Боевики в Зуваре заключили меня под стражу. Они меня избивали до тех пор, пока я не оказался в больнице. Там мне сделали несколько операций», — рассказал суданский беженец, живущий в Ливии с 2018 года.

Он добавил, что в городе иностранцы не знают, кто именно их преследует. Охоту объявили как полицейские с целью наведения порядка, так и боевики — для наживы.

Global Look Press / Selene Magnolia / Keystone Press Agency

Другой мигрант, Ибрагим из Ганы, живет в Зуваре более года. Он уже несколько раз пытался перебраться в Европу. Сейчас молодой человек работает на стройке, чтобы накопить деньги, необходимые для повторного заплыва в Средиземноморье.

Беженец сообщил, что получить официальный статус в соответствующих ведомствах невозможно. Те немногие люди, которые попытались это сделать, не смогли ничего добиться. По словам Ибрагима, чтобы пробраться к местным чиновникам его друзья платили 100 ливийских динаров (около 22 долларов). Однако и взятки не помогли урегулировать вопрос.

«Мы думаем, что ливийцы делают все это только для того, чтобы забрать наши деньги», — так он прокомментировал заявление муниципалитета, развешанное на каждом столбе.

Гуманитарные организации отмечают рост нападений на мигрантов в Зуваре. По состоянию на 18 июня зарегистрировано несколько инцидентов, в ходе которых сотни беженцев подверглись словесным и физическим нападениям. Иностранные граждане хотели бы покинуть и так криминальный район, но для этого у них нет средств.