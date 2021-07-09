Черчесов отказался от отступных в размере 5 млн евро

Москва, 9 июля. Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов отказался от многомиллионной компенсации за разрыв контракта с РФС.

Станислав Черчесов 9 июля расторг контракт с РФС и официально покинул пост главного тренера сборной России по футболу. По информации издания «Чемпионат», специалист отказался от компенсации за разрыв соглашения в размере 5 миллионов евро. Такая сумма была прописана в его контракте.

Черчесов занимал пост главного тренера сборной России с августа 2016 года. На этом посту он сменил Леонида Слуцкого. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации уже занялись поиском нового тренера национальной команды.