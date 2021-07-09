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Указ Лукашенко о конфискации валюты начал действовать в Белоруссии

  /   Обновлено: 09 июля 2021 17:20
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Экономика
Указ Лукашенко о конфискации валюты начал действовать в Белоруссии
Prt Scr youtube.com  /  Тём TV

Минск, 9 июля. Национальный банк Республики Беларусь с 9 июля получил право использовать ряд валютных ограничений, чтобы бороться с экономическими угрозами безопасности страны.

Среди полномочий, которыми указ президента Александра Лукашенко от 20 апреля наделяет Банк Белоруссии, есть возможность конфискации валюты. Таким образом, теперь регулятор фактически вправе ввести любые требования, касающиеся иностранных денег.

Покупка валюты рискует оказаться пол полным запретом. ЦБ сможет устанавливать границы по срокам и количеству обменных операций, а также производить конфискацию в формате принудительного обмена средств на белорусские рубли по официальному курсу.

Необходимость перечисленных и других мер аргументируется противодействием угрозам национальной безопасности. Под ними понимается снижение золотовалютных резервов страны и значительные колебания курса белорусского рубля.

Минск ранее принял решение выйти из программы «Восточное партнерство» из-за ужесточения экономических санкций со стороны Европы.

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белоруссия лукашенко валюта нацбанк белоруссии
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