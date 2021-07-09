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В Марий Эл досрочно завершили строительство школы на 825 мест

  /   Обновлено: 09 июля 2021 17:19
Общество
В Марий Эл досрочно завершили строительство школы на 825 мест
vk.com  /  Артур Парфенчиков

Йошкар-Ола, 9 июля. Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в поселке Медведево Республики Марий Эл завершили раньше намеченного срока.

При строительстве был использован проект повторного применения образовательного учреждения в Ижевске и здания Сардаяльской основной общеобразовательной школы Мари-Турекского района. Об этом рассказал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

«Необходимо не позднее августа объявить все процедуры по закупке оборудования, чтобы успеть укомплектовать школу к декабрю текущего года», — в свою очередь подчеркнул первый зампредседателя правительства республики Александр Сальников.

Дело в том, что оставшийся источник финансирования заложен в лимитах 2022 года. Письмо в адрес Минпросвещения РФ о переносе сроков ввода школы в эксплуатацию на 2021 год уже подготовлено, пишет «Медиапоток».

Глава Республики Марий Эл ранее оценил строительство новой магистрали в Йошкар-Оле. Он пообщался с подрядчиком о графике работ и освоении средств.

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школа строительство марий эл
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