Москва, 9 июля. Позиция Украины и Литвы по «Северному потоку — 2» продиктована не Киевом и Литвой, а Вашингтоном, заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Как считает представитель Центра европейских исследований, высказывания представителей Украины и Литвы о газопроводе адресованы не России и Германии, а Америке. Так Киев и Вильнюс показывают свою преданность Вашингтону, повторяя тезисы США.

«Суть позиции Украины и Литвы по «Северному потоку — 2» заключается в том, что это «политический проект, направленный на подчинение Европы России». Этот тезис родился не на Украине, не в голове Шмыгаля (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Прим. ФАН) и не в Литве», — цитирует Оленченко ФБА «Экономика сегодня».

Позицию против «СП-2» активно продвигал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь это более аккуратно делает президент Америки Джо Байден, но не напрямую, а используя не очень важные фигуры в Европе, рассказал эксперт. Все попытки сорвать строительство «СП-2» он назвал обреченными на провал.

«Скорее всего, Вашингтон вернул санкции в активную фазу, но продолжает через близких к нему людей генерировать неудовольствие в том, что «Северный поток – 2» будет приносить экономическую выгоду Германии», — заключил экономист.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, что запуск «Северного потока — 2» абсолютно никак не зависит от желаний украинских властей. Парламентарий уверен, что Украина в очередной раз пытается продемонстрировать своим так называемым западным друзьям сохранение антироссийской риторики, которой местные власти торгуют с Западом.