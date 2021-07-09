Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 18:32
18:32
Происшествия
Домашний енот по кличке «Шимон» искусал грудничка в Татарстане
18:32
Армия
Житель Петербурга раскрыл неожиданные подробности Русской весны в Крыму
18:30
Весь мир
Президент ЦАР встретился с новым главой представительства Минобороны РФ в республике
18:29
Евро 2020
Президент УЕФА Чиферин считает несправедливым формат проведения Евро-2020
18:28
Экономика
Жители Сахалина готовы покупать икру горбуши по 11 тыс. рублей за килограмм
18:23
Происшествия
Школа загорелась на 300 «квадратах» под Ростовом
18:22
Происшествия
Неадекватный мужчина с ножом ранил двоих прохожих в Петербурге
18:22
Политика
Минюст обновил список нежелательных в России организаций
18:22
Экономика
Банк России подсчитал потери россиян от действий кибермошенников
18:18
Политика
В Китае назвали «беспорядком» итоги военной миссии США в Афганистане
Все новости

Экономист Оленченко обрек на провал попытки сорвать проект «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 09 июля 2021 17:18
Политика
Экономист Оленченко обрек на провал попытки сорвать проект «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Позиция Украины и Литвы по «Северному потоку — 2» продиктована не Киевом и Литвой, а Вашингтоном, заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Как считает представитель Центра европейских исследований, высказывания представителей Украины и Литвы о газопроводе адресованы не России и Германии, а Америке. Так Киев и Вильнюс показывают свою преданность Вашингтону, повторяя тезисы США.

«Суть позиции Украины и Литвы по «Северному потоку — 2» заключается в том, что это «политический проект, направленный на подчинение Европы России». Этот тезис родился не на Украине, не в голове Шмыгаля (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Прим. ФАН) и не в Литве», — цитирует Оленченко ФБА «Экономика сегодня».

Позицию против «СП-2» активно продвигал бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь это более аккуратно делает президент Америки Джо Байден, но не напрямую, а используя не очень важные фигуры в Европе, рассказал эксперт. Все попытки сорвать строительство «СП-2» он назвал обреченными на провал.

«Скорее всего, Вашингтон вернул санкции в активную фазу, но продолжает через близких к нему людей генерировать неудовольствие в том, что «Северный поток – 2» будет приносить экономическую выгоду Германии», — заключил экономист.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк заявил, что запуск «Северного потока — 2» абсолютно никак не зависит от желаний украинских властей. Парламентарий уверен, что Украина в очередной раз пытается продемонстрировать своим так называемым западным друзьям сохранение антироссийской риторики, которой местные власти торгуют с Западом.

Вернуться назад

украина литва северный поток 2 оленченко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru