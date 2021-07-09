«Бродский DRIVE» делает акцент на слиянии музыкантов из Петербурга и Москвы



Фестиваль «Бродский DRIVE», ставший уже для Петербурга традиционным, в этом году пройдет в онлайн-формате с 16 по 18 июля. За шесть лет существования фестиваль стал летней open-air-площадкой, на которой выступают звезды мировой величины. Кто принимает участие в мероприятии в этом году? Приедут ли зарубежные звезды? Как будет организован праздник, если власти Петербурга все же снимут ограничения? На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» ответили организаторы мероприятия.

По признанию художественный руководитель музыкального фестиваля «Бродский DRIVE» Андрея Кондакова, устроители до последнего момента надеялись, что праздник наконец-то пройдет с присутствием публики. Но в связи с введением новых противоэпидемиологических ограничений организаторам пришлось воспользоваться опытом прошлого года и переформатировать «Бродский DRIVE» в онлайн-фестиваль. К слову, опыт этот был весьма успешным. Как сказал Кондаков, просмотры превысили ожидаемое количество, за трансляцией, которая велась из Шереметьевского сада, наблюдали больше сотни тысяч человек.

Продюсер фестиваля Яна Кобзева, в свою очередь, выразила надежду, что до начала мероприятия ситуация изменится и появится возможность пригласить зрителей.

«Мы надеемся на разрешение и ждем, ведь фестиваль камерный. Шереметьевский сад, в принципе, может вместить не более 200 человек. Там мы смогли бы обеспечить свободную рассадку зрителей. Ведь артисту, в первую очередь, нужны сцена, возможность выразить себя и, конечно же, зритель, общение с ним», — сказала она.

Джазовым фестиваль стал неспроста, по рассказу Кобзевой, изначально организаторы пробовали использовать и другие музыкальные направления. Но оказалось, что места проведения мероприятия — Шереметьевский сад и Фонтанный дом — все же диктуют формат. Здесь гармонично звучат именно современные джазовые импровизации.

Федеральное агентство новостей /

Первый день фестиваля откроет выступление коллектив Ethno Trance Trio. Сочетание электрогуслей, архаичных белорусских и марийских песен и индийских мотивов в сопровождении скрипача Владимира Шуляковского удивит зрителей. Также в этот день выступит и трио Андрея Кондакова.

«Мы представим программу, посвященную Арсению Тарковскому. Он был одним из любимых поэтов Ахматовой. Я его творчество люблю. В консерватории у меня уже был такой опыт, как у композитора — есть произведение «Три стихотворения Арсения Тарковского», — поделился Кондаков.

Художественный руководитель музыкального фестиваля «Бродский DRIVE» рассказал, что на сцене фестиваля появятся Mussorgsky Jazz Orchestra, саксофонист Сергей Головня и трио «Второе приближение».

Обычно в фестивале принимают участие и зарубежные звезды. В этом году, по словам Андрея Кондакова, из-за сложной эпидемиологической ситуации в Европе и мире, акцент сделан на слиянии музыкантов из Петербурга и Москвы. Хедлайнером «Бродский DRIVE» станет квартет Евгения Побожего, который является победителем престижнейшего международного конкурса Института джаза им. Херби Хэнкока.