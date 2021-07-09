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Самый высокий в мире замок из песка посвятили коронавирусу
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Самый высокий в мире замок из песка посвятили коронавирусу

По мнению автора и художника строения, коронавирус «правит нашими жизнями», поэтому вершину замка сделали похожим на «корону».

В датском городе Блокхус построили самый большой замок из песка в мире — его высота составляет более 21 метра. Строительство заняло почти два месяца, грандиозное сооружение похоже на пирамиду с вырезанными по бокам сценами из народного фольклора и местными красотами.

Замок построили в рамках ежегодного фестиваля песчаных скульптур в Блокхусе, строение выше на три метра предыдущего гиганта, которого построили в 2019 году в Германии.

Как отмечает автор и художник песчаного замка Вильдред Стиджер, в строительство замка включили тему с коронавирусом, поскольку инфекция буквально «правит нашими жизнями»:

«Мы начали с «короны» на вершине. Мы дали пирамиде корону, потому что она правит нашей жизнью, везде. Она говорит нам, что делать, она говорит нам носить защиту для рта. Она говорит нам держаться подальше от своей семьи и не ходить в красивые места: «Не занимайтесь делами, оставайтесь дома», — рассказал художник.

Местные жители и посетители выставки отметили такую необычную тему для песчаной скульптуры.

«Это мультфильм. Есть занятия, есть люди. Это любовь. И хотим мы этого или нет, но в нем тоже есть «корона», — отмечает посетитель выставки Брайан Педерсен.

«У замка также много истории о местных достопримечательностях, а затем целая история о «короне», и о том, как с ней бороться», — говорит Джон Андерсен, посетитель.

Организаторы фестиваля надеются, что песчаный замок простоит до февраля или марта следующего года, пока сильные морозы его не уничтожат.

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рекорд дания песчаный замок
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