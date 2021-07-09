Израильские силы безопасности арестуют криптовалютные кошельки ХАМАС

Тель-Авив, 9 июля. Министр обороны Израиля Бени Ганц приказал силам безопасности арестовать ряд электронных кошельков, используемых радикальным исламистским движением ХАМАС для сбора денег с использованием биткоинов и иных криптовалют. Было отмечено, что активность палестинской организации на этом направлении усилилась после майского 11-дневного вооруженного обострения в Газе.

«Разведывательные, технические и юридические инструменты позволяют нам «дотянуться» до денег террористов по всему миру, что является оперативным прорывом», — заявил Ганц.

Примечательно, что подобные шаги в отношении ХАМАС практикуют и Соединенные Штаты. В 2020 году Минюст США заявил, что в рамках борьбы с финансированием террористических организаций были обнаружены и ликвидированы свыше 150 криптовалютных кошельков, связанных с палестинской группировкой.

Israeli defense minister authorizes seizure of Hamas-tied crypto accounts https://t.co/x5flD8FMs7 #bitcoin — CryptoCoinery (@CryptoCoinery) July 9, 2021

ХАМАС возник в 1987 году в качестве националистической палестинской организации, не признающей права Израиля на существование и ставящей своей главной целью борьбу с ним. В настоящий момент организация полностью контролирует сектор Газа.

Движение до сих пор не было ликвидировано израильской армией (ЦАХАЛ) ввиду того, что руководство еврейского государства рассматривает его как противовес ФАТХ — другой палестинской организации, контролирующей Западный берег реки Иордан.

Тем не менее с 2009 года ЦАХАЛ провел три военные операции в секторе Газа, что привело к уничтожению инфраструктуры, но не к военно-политическому ослаблению ХАМАС.

Palestine, presidential election, PCPSR poll:



Haniyeh (Hamas, Islamist): 70.6% (+20.4)

Shtayyeh (Fatah, Centre-left): 29.4% (-20.4)



+/- vs. December 2020



Fieldwork: 9-12 June 2021

Sample size: 1,200#Palestine pic.twitter.com/1mTsIXwf1J — Asia Elects (@AsiaElects) July 8, 2021

Последнее обострение имело место с 10 по 21 мая. Воспользовавшись внутренней ситуацией в Израиле и удобным поводом, палестинское движение пошло на вооруженный конфликт, в результате чего добилось ряда побед: израильское руководство пошло на переговоры с ХАМАС, тем самым де-факто признав его легитимность. Кроме того, авторитет организации резко возрос в арабском мире в целом и среди израильских арабов в частности в ущерб автономии (единственной официально признанной палестинской политической силе).