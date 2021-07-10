Коротченко доказал, что украинские власти смотрят политические ток-шоу из РФ

Москва, 10 июля. Военный эксперт Игорь Коротченко, выступая в эфире шоу «60 минут» заявил, что политические ток-шоу смотрят не только рядовые украинцы, эксперты и журналисты, но и представители киевской политической элиты, пишет «Политпазл».

Украинские критики ревностно относятся ко всему, что происходит в российском медиапространстве. А если темы еще и пересекаются, то тут и говорить нечего. Украинские журналисты нередко признаются, что используют политические ток-шоу для того, чтобы у них были ресурсы для ведения «контрпропаганды». Теперь выясняется, что и представителям власти российские шоу интересны.

Так, например, в конце июня, когда сборная Украины по футболу победила шведов, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, поздравляя «своих», не забыл напомнить и о вылетевшей из турнира российской сборной. Он объяснил свою позицию тем, что обиделся на слова, произнесенные в одном из российских политических шоу. Видимо, их он и смотрит вместо матчей своей команды. Название передачи Арахамия не озвучил, но всем и так понятно о каких шоу идет речь.

Карты раскрыл Коротченко. Он объяснил, что украинским политикам интересно, что говорят на российских ток-шоу Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Привел он и наглядный пример.

«Помните, недели три назад я покритиковал главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за то, что он выступает и дает интервью одетый, как будто он участник гей-парада, и посоветовал протоколу Украины одеть его в строгий костюм с галстуком. И о чудо! Смотрите, как изменился облик Кулебы. Вместо платка, торчащего из нагрудного кармана, вместо какого-то попугайства человек вполне цивилизовался. Поэтому реально смотрят», — указал Коротченко.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

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