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Президент Палестины отправился в Турцию с трехдневным визитом
Весь мир
Президент Палестины отправился в Турцию с трехдневным визитом
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Анкара, 9 июля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил главу Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса посетить Анкару для обсуждения отношений двух народов. Встреча пройдет в столице Турецкой Республики — Анкаре.

В ходе визита планируется обсуждение гуманитарной ситуации в Палестине, текущее состояние конфликта в этом районе, строительство незаконных израильских поселений и выселение местного арабского населения на Западном берегу реки Иордан.

Также стороны намерены активизировать двустороннее сотрудничество в сфере добычи природных ископаемых в Восточном Средиземноморье, обладающем крупными запасами газа, которые Геологическая служба США оценила в 700 миллиардов долларов.

Напомним, что в ходе обострения конфликта в секторе Газа и стычек в Иерусалиме в начале мая текущего года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подверг действия Израиля резкой критике и заявил, что Анкара готова поддержать Палестину так же решительно, как делала это во время конфликта в Нагорном Карабахе.

«Террористическое государство Израиль жестоко и беспринципно подвергает преследованию мусульман в Иерусалиме», — заявил он, выступая на телевидении 14 мая.

Такими словами турецкий лидер прокомментировал обострение конфликта между палестинцами и израильтянами, которое началось 10 мая. Тогда на фоне беспорядков в Старом городе Иерусалима между арабским населением и израильской полицией начались столкновения, в ходе которых службы безопасности открыли огонь резиновыми пулями и применили светошумовые гранаты против демонстрантов, забрасывавших их камнями.

Впоследствии территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны боевиков ХАМАС. В ходе развития конфликта по израильским городам было выпущено более 4 000 ракет, в результате чего 12 человек погибли, более 50 получили травмы различной степени тяжести. Жертвами ответных авиационных ударов в Газе стали не менее 240 палестинцев, около 1 900 были ранены. Прекратить ожесточенные взаимные нападения удалось 21 мая — после вступления в силу решения о прекращении огня.

На протяжении конфликта власти Турции активно высказывались в поддержку палестинского населения. А 14 мая перед посольством Израиля в Анкаре собрались несколько тысяч турецких граждан, призвавших руководство страны к военному вмешательству в палестинский конфликт. Активисты совершили намаз на улицах и вознесли молитвы за погибших от авиаударов по Газе.

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турция израиль палестина
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