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Более 50 человек погибли при пожаре в Бангладеш. События дня
Видео
Более 50 человек погибли при пожаре в Бангладеш. События дня
pixabay.com  /  stephenbayer

Более 50 человек погибли при пожаре в Бангладеш

По меньшей мере 52 человека погибли, еще около 30 получили ранения в результате пожара на фабрике в Бангладеш. Некоторые рабочие, оказавшись в огненной ловушке, были вынуждены прыгать с верхних этажей охваченного пламенем здания. Пожар в округе Рупгандж начался утром 8 июля. И лишь спустя 18 часов его удалось локализовать. Предварительная причина возгорания — нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. По данным местных СМИ, на предприятии трудились примерно семь-восемь тысяч человек.

В Австрии с рельсов сошла электричка со школьниками

Более 50 человек погибли при пожаре в Бангладеш. События дня
pixabay.com  / analogicus

17 человек пострадали при сходе с рельсов электропоезда в Австрии. Один из вагонов упал в реку Мур. На момент аварии в электричке находились 54 школьника. На место ЧП прибыли три десятка спасателей, десять машин скорой помощи и вертолет. В настоящее время операция завершена, девять пострадавших госпитализированы. Их жизням ничто не угрожает. Предварительно сообщается, что причиной происшествия могло стать повреждение колеи из-за корня дерева или непогоды.

Блогер Mellstroy получил полгода исправительных работ

Более 50 человек погибли при пожаре в Бангладеш. События дня
instagram.com  / @mellstroy

Андрей Бурим, известный в молодежной интернет-среде как блогер Mellstroy, получил полгода исправительных работ по делу об избиении девушки во время онлайн-трансляции из «Москва-Сити». Кроме того, блогера обязали выплатить избитой 22,5 тысячи рублей на лечение и еще 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В октябре прошлого года 23-летний стример в ходе прямого эфира в популярном видеохостинге несколько раз ударил модель Алену Ефремову лицом об стол, а потом толкнул с такой силой, что девушка упала на пол. На YouTube-канале Бурима постоянно появлялся шокирующий контент с демонстрацией насилия и девиантного поведения. Случай с жестоким избиением вызвал широкий резонанс в Интернете и стал поводом для обсуждения запрета трэш-стримов на государственном уровне. С подобной законотворческой инициативой выступил сенатор Алексей Пушков после аналогичного случая. Во время прямого эфира блогера Стаса Решетняка, он же Reeflay, трагически погибла женщина. 

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