Колени, радуга и свастика за шиворотом. Три политических кляксы Евро-2020

Авторская колонка известного журналиста Руслана Мармазова о трех политических сюжетах чемпионата Европы по футболу, на которые он обратил особое внимание. Обращаем внимание наших читателей: данный материал — личное мнение автора, которое может не совпадать с мнением редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Три политических кляксы Евро-2020. Колонка Руслана Мармазова

Финал прошлогоднего, размазанного на два календаря чемпионата Европы по футболу еще впереди. Но главное событие турнира уже случилось.

Соревнования состоялись! А это, в условиях бушующего на планете коронавируса совсем недурно. Допустим, что будет с маячащими на горизонте и зябко поеживающимися Олимпийскими играми в Токио, не всякая гадалка возьмется предсказать.

Сложно судить, или это связано с чрезвычайным характером текущего Евро-2020, или таковы были перспективные планы «мировой закулисы» изначально, но футбольные состязания на этот раз оказались снабжены политическими маркерами, как никогда ранее и нигде более.

Вероятнее всего, вам доводилось слышать, что спорт, а уж футбол в первую голову, должен быть кристально чистым. В смысле находиться на социальной дистанции от политики. Слышали, верно? Так вот, чушь полнейшая. Но если раньше футбол был в политике по уши, то теперь он и вовсе с маковкой в нее нырнул.

Понятно, что такая завидная площадка для популяризации идей весьма и весьма привлекательна. Но раньше все-таки были какие-то сдерживающие центры, что ли, не позволявшие совсем уж рассупониться. Теперь процесс покатился без тормозов. Такое, во всяком случае, складывается впечатление.

Начнем с малого и будем двигаться по нарастающей.

Global Look Press / Panoramic/Keystone Press Agency

Как вам фишка с предматчевой постановкой на колени личного состава соревнующихся команд? Причем это в знак… Кстати, в знак чего? Скорби? Уважения? Солидарности? Шут его знает. Но в знак чего-то там с чернокожим населением Америки, предки которого нещадно истязались безжалостными рабовладельцами.

Ладно, истязались. Это нехорошо. Но какое отношение к страданиям пращуров имеют зажиревшие на социальных пакетах, обколотые и обнюхавшиеся всякой дрянью, хронически не желающие работать, но стабильно поставляющие кадры в преступные группировки некоторые нынешние представители афроамериканского населения США? Да и ладно бы с ними, пусть они в своей Америке что угодно делают. Но каким боком ко всей этой свистопляске европейские сборные по футболу?

И если еще как-то, пусть за уши, можно притянуть к данной истории страны с богатым колониальным прошлым, допустим, Англию, Францию или Бельгию, то с чего это на коленки должны бухаться венгры, финны или, допустим, россияне?

К чести сборной России скажем, что наши футболисты до такого не дошли. Собственно, это чуть ли не единственное, что сделала полезного на Евро-2020 команда Станислава Черчесова.

Русский человек, вообще, колени приклоняет только в очень ограниченном числе случаев — перед Господом, перед любимой женщиной и целуя знамя Родины. Это все. Никаких планетарных помешательств на почве позорных страниц американской истории в нашем перечне не обозначено.

Правда, УЕФА упорствовать в этой ереси не стала. Коленная поза носила рекомендательный характер. Другое дело — буйство радуги. Эту сомнительную субстанцию навязали оптом всей планете, не спрашивая ни у кого согласия.

vk.com / Фестиваль болельщиков UEFA EURO 2020 в СПБ

Такой яростной и всеобъемлющей пропаганды ЛГБТ на спортивных соревнованиях до сего момента наблюдать еще не приходилось. Можем констатировать, что европейский футбол покорно лег под ЛГБТ-сообщество. Радуги, которые давно уже ассоциируются не с наивными детскими картинками, а, как раз наоборот, с циничными половозрелыми игрищами, взяли в плотное кольцо футбольные поля.

Сделано это было при помощи рекламных панелей, от которых не спрячешься. Да, ЛГБТ-атрибутику демонстрировали не в чистом виде, а в совокупности с мировыми торговыми марками. Что еще паскудней, понятно. О засилье соответствующих флажков на трибунах и говорить не стоит. Это мелочевка, довесочек. Типа пулеметной трели на фоне ядерного гриба.

Дошло ведь до невероятного. Желая досадить венграм, известным консерваторам, немцы хотели раскрасить радужными разводами мюнхенский стадион. Есть у этой арены опция, позволяющая баловаться с расцветкой фасада. Чиновники УЕФА пойти на такое не смогли. Все же слишком откровенный выпад с непредсказуемыми последствиями. Но сам факт показателен.

Мы с вами еще помним времена, когда сексуальные меньшинства робко, иногда и с слезой, умоляли их не обижать. Мол, они тут тихонько, в стороночке своим позанимаются, никому мешать не станут. Давно миновали те дни.

Представители ЛГБТ разных модификаций не просто заматерели, они, похоже, добрались до рычагов управления общественным сознанием. Никаких смиренных просьб, одно сплошное массированное беспардонное навязывание своих «нетрадиционных» концепций большинству. Надеюсь, сторонники традиционных ценностей еще в большинстве…

И это направление — отнюдь не пустяки. Речь ведь идет не о том, кто кому и куда свою страсть пристраивает. Речь о вещах основополагающих. Традиционная семья — это мужчина и женщина, как результат — дети. Продолжение человеческого рода.

Можно, понятно, договориться, что семья — это и два мужика с козой. Или четыре женщины с набором фаллоимитаторов, например. Но это, мягко говоря, несколько не то, что задумывалось Создателем.

Убийственную аномалию нам, в нагрузку к футболу, и проталкивают через телевизор.

Благо, у российского общества прививка от этой заразы довольно крепкая. Нет, всяких отклоненцев тоже хватает, и число их растет. Но! Не они пока решают.

Global Look Press / Zamir Usmanov/Global Look Press

Это показал, например, и недавний случай с «ВкусВиллом», пришедшийся тоже на время Евро-2020. Тамошние маркетологи, как знать, а может, и под влиянием континентальной радужной атаки в футбольном кляре, подумали, что им все дозволено.

И легким движением руки (или чем они двигали?) превратили неплохой продуктовый магазин в коллективного пропагандиста лесбийской любви. По меньшей мере, нелепо, когда торговцы колбасой и сельдереем берутся рассказывать покупателям, что хорошо и что плохо на мировоззренческом уровне.

Клиенты, что характерно, не одобрили. Удар в самое больное место — в кассовый аппарат — оказался такой силы, что сети пришлось срочно выруливать (кривовато, кстати), извиняться, пытаться подружиться снова. Что у них из этого получится, уже и неинтересно даже. Главное, попытка втюхивать в нагрузку к йогурту толерантное отношение к «нетрадиционному» в России не прошла.

Но даже и на фоне этой вакханалии аномалий было на Евро-2020 событие, которое выбилось из ряда вон. Чемпионом Европы по использованию футбола в несвойственном ему качестве стала сборная Украины.

instagram.com / @zelenskiy_official

Форма с контуром карты, охватывающим российский Крым, а еще с надписями «Слава Украине!» и «Героям слава!» в районе воротника вызвали существенный резонанс.

Карта — это такое… Ее еще надо было исхитриться рассмотреть на футболке. А вот лозунг украинских нацистов, возведенный в ранг официальной государственной речевки, — это серьезно. Да, если взять просто слова без исторического подтекста, так, вроде бы, и ничего страшного. Подумаешь, слава кому-то там. Почему бы и нет? Но подтекст есть, и он совершенно конкретен.

Недобитые нашими дедами фашистские прихвостни, бандеровцы (последователи коллаборациониста Степана Бандеры. — Прим. ФАН) прорастают как раз через такие футболки. Вот и весь подтекст.

А без него можно и свастику на форму пришпилить. И рассказывать, что это же древний солярный символ, что, кстати, будет правдой. Другое дело, что Гитлер с компанией так этот символ замарали, что отмыть его уже никогда не получится. И не надо.

Кстати, любопытный получился поворот. С одной стороны, УЕФА проталкивает BLM (зародившееся в США движение Black Lives Matter — «Жизни черных важны». — Прим. ФАН) вперемешку с ЛГБТ. Стало быть, как ни крути, льет воду на мельницу тотальной толерантности (что эта мельница мелет — отдельный разговор). И тут такая Украина — бабах! — со своим локальным «зиг хайлем» за шиворотом. Крайности вроде бы взаимоисключающие одна другую, да. Но какие!

Украинская наглость оказалась настолько вопиющей, что УЕФА пришлось даже пойти на половинку жесткого решения. В смысле «Слава Украине!» оставили, а «Героям слава!» велели задрапировать. Но провокация уже состоялась. Ведь мы же знаем, что написано на изнанке футболок сборной Украины. А главное — что в головах у этих ребят.

Когда кто-то симпатизирует сборной Украины в память о нашей былой общей истории или еще из каких соображений, помните, что на форме у них, по сути, свастика. Которая без подтекста не бывает, как и футбола вне политики.

Увы, это так. Хотя и больно, и обидно от осознания этих реалий.

А футбол на этом чемпионате Европы был шикарный. Давно таких роскошных по качеству, содержанию игры, интриге футбольных турниров не случалось. Тем обидней, что эдакое спортивное великолепие марается всякими пакостями.