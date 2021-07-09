Вашингтон, 9 июля. Министерство торговли Соединенных Штатов Америки внесло в черный список более 30 иностранных предприятий.

Под ограничения американских властей попали 34 зарубежных предприятия, в том числе десять — из Китая, сообщило агентство Reuters. В списке также оказались три российские компании («Тесон», «Радиант» и «Трейд-компонент») и столько же связанных с ними физлиц.

Вашингтон напуган возросшим уровнем сотрудничества между Россией и Китайской Народной Республикой. Причины обеспокоенности Соединенных Штатов выяснило Федеральное агентство новостей. Американцы теряют «былое могущество», заявил в интервью изданию главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.