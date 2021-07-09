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Продюсер объяснила, в чем цели фестиваля «Бродский DRIVE»
Общество
Продюсер объяснила, в чем цели фестиваля «Бродский DRIVE»
Prt Scr  /  Бродский DRIVE

С 16 по 18 июля жителей Северной столицы порадует пусть и цифровая, но насыщенная и богатая на громкие имена программа VII Международного музыкального фестиваля «Бродский DRIVE». Камерные концерты, которые аудитории хотелось бы слушать вживую, вновь пройдут в онлайн-пространстве из-за коронавирусных ограничений. О том, стоило ли переносить культурное событие в дистанционный формат, на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказали организаторы проекта.

Непредсказуемость нынешних реалий дает о себе знать — еще месяц назад команда была уверена, что фестиваль пройдет в полновесном формате.

«Переносить это на более позднее время? Мы знаем, что это в каком-то смысле разрушит программу, то есть какие-то артисты просто не смогут влиться в фестиваль. Соответственно, нам нужно будет тогда перестраивать абсолютно все. Но мы очень гордимся программой, которую мы составили. Она нам действительно очень нравится», — рассказывает о сложностях продюсер фестиваля Яна Кобзева.

Продюсер объяснила, в чем цели фестиваля «Бродский DRIVE»
Федеральное агентство новостей  / 

Понравиться фестиваль должен и ценителям джазовой музыки, ведь там выступят именитые петербургские, московские и даже зарубежные артисты. Среди хедлайнеров — коллективы Ethnic Jazz Trio и Mussorgsky Jazz Orchestra, саксофонист Артем Баденко из США, а также аккордеонистка и вокалистка Эвелина Петрова из Осло. С таким составом еще обиднее становится тот факт, что публика в этом году лишится удовольствия услышать джазовых звезд вживую.

«Думаю, что музыканты относятся с определенным смирением к этому непростому времени. Это в любом случае испытание. Но возможность просто выйти на сцену и видеть, что ты не один, а вместе с тобой выступают другие артисты — уже немало в наше время», — отмечает Яна Кобзева.

Отсутствие живой публики больно бьет по музыкантам, однако для тех, кто приедет в Петербург для организации трансляций, есть и другие плюсы. Обмен творческим опытом с коллегами — один из них.

«Для музыкантов, которые приедут на фестиваль, очень важно мнение собратьев по разуму, петербургских музыкантов, которые будут тут рядом. То есть артисты хотя бы будут слушать друг друга и будут общаться — это очень важно. Уже это обязывает их играть на состоянии некоего подъема», — заключает художественный руководитель проекта Андрей Кондаков.

Трансляции концертов в рамках фестиваля «Бродский DRIVE» будут доступны на сайте портала Культура.РФ.

Ранее гости студии рассказали ФАН о том, какое место на современном музыкальном рынке занимает джаз. По словам продюсера Яны Кобзевой, жанр давно стал частью массовой культуры и обогатил многие стили и направления музыки.

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санкт-петербург культура джаз медиагруппа патриот
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