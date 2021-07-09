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Том Хэнкс к 65 годам стал православным и почетным жителем Греции
Общество
Том Хэнкс к 65 годам стал православным и почетным жителем Греции
wikipedia.org  /  Dick Thomas Johnson / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 9 июля. Голливудский актер Том Хэнкс отмечает свое 65-летие. В честь юбилея кинематографиста журналистам удалось собрать несколько удивительных и малоизвестных фактов о нем.

Родилась будущая звезда фильма «Форест Гамп» в обычной американской, хоть не самой счастливой семье. Однако есть у него и португальские корни — родители его мамы когда-то давно перебрались в США с Азорских островов. В шестилетнем возрасте он пережил развод родителей и разлуку с родными: старший брат и сестра остались с отцом, а он с младшим братом поехал к матери.

Родители воспитали его католиком, однако ради любимой женщины он сменил религию. В 1988 году накануне свадьбы с актрисой Ритой Уилсон артист решился на смелый шаг и принял православие. Однако это никак не помешало ему сыграть в экранизациях романов Дэна Брауна.

Кроме того, несколько лет назад на родине Уилсон в Греции Тома Хэнкса признали почетным гражданином. Звание артист получил благодаря продюсированию картин «Моя большая греческая свадьба» и Mamma Mia!, которые стали крайне успешными в прокате, привлекли новые толпы туристов. Кроме того, звезда «Изгоя» пару лет назад активно помогал стране бороться с лесными пожарами и восстанавливаться после них, собирая деньги.

За всю свою жизнь, даже в периоды сумасшедшей популярности, актеру удавалось оставаться собой. По словам журналистов, которые общались с ним и в 80-е и теперь — Хэнкс не изменился.

В прошлом году артист и его супруга перенесли коронавирус нового типа. После этого Хэнкс обратился с гневной тирадой к людям по всему миру, призвав носить средства индивидуальной защиты.

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