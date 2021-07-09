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Артистка и соавтор: режиссер Сергей Гинзбург об актрисе Екатерине Гусевой
Шоу-бизнес
Артистка и соавтор: режиссер Сергей Гинзбург об актрисе Екатерине Гусевой
wikipedia.org  /  Роман Горелов/АНО «Музыкальное сердце театра»/CC BY-SA 3.0

Москва, 9 июля. Актриса театра и кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, певица, заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Гусева сегодня празднует свой 45-й день рождения. По такому чудесному поводу в беседе с ФАН именинницу поздравил режиссер, актер, продюсер Сергей Гинзбург.

Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артисткой на проекте «Наперекор судьбе».

«Мне было дико интересно. В данном случае ты не просто имеешь материал как режиссер, но и получаешь соавтора. Когда артист большой, когда у него есть масштаб, он становится для режиссера соавтором. Создается то, что нельзя придумать одному. Это — большое счастье. Это — признак большого актера. Катя умеет не только играть, но еще и думать», — сообщил режиссер.

Сергей Гинзбург также отметил и другие выдающиеся, на его взгляд, качества Екатерины Гусевой.

«Она — большая актриса. Очень талантливая. В ней меня поражает ее собранность, умение и желание как можно глубже проникнуть в роль при том, что у нее уже есть колоссальный опыт. Она могла бы использовать что-то из «старого багажа». Многие этим занимаются. Однако ее внимание к деталям, дотошность — просто фантастические», — рассказал собеседник ФАН.

Артистка и соавтор: режиссер Сергей Гинзбург об актрисе Екатерине Гусевой
ТАСС  / Вячеслав Прокофьев

В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Счастья Кате! Творческих успехов. Я удивляюсь, как у нее на все хватает времени. Она успевает и сниматься, и играть в театре, участвовать в шоу на телевидении. Кроме того, она потрясающе поет. Дай Бог ей здоровья и много-много работы. Я надеюсь, что судьба нас снова сведет, и я буду счастлив. С такой актрисой всегда очень интересно работать», — подытожил Сергей Гинзбург.

Ранее кинорежиссер Иван Соснин через ФАН поздравил с днем рождения актера Дмитрия Лысенкова. По словам собеседника, даже несмотря на свою популярность, артист всегда находит со всеми общий язык.

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