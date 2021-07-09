Транспортная прокуратура выясняет обстоятельства разлива нефтепродуктов под Костромой

Кострома, 9 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после утечки нефтепродуктов в Волгу.

Сотрудники надзорного ведомства намерены проверить соблюдение ООО «Водоходъ» природоохранного законодательства. Соответствующее решение было принято после того, как часть нефтепродуктов, хранившихся на теплоходе компании, утекла в Волгу, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел 9 июля на причале набережной Костромы. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники природоохранной и транспортной прокуратуры, а также представители Росприроднадзора и ГУ МЧС России по области. Проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию последствий утечки и выяснение обстоятельств инцидента.