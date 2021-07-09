Израиль увеличивает поставки пресной воды Иордании

Амман, 9 июля. Израиль и Иордания договорились об увеличении поставок пресной воды королевству и расширении его экспорта на Западный берег реки Иордан. Это соглашение было заключено 8 июля в ходе встречи министра иностранных дел Израиля Яира Лапида и его иорданского коллеги Аймана Хусейна Абдаллы ас-Сафади на пропускном пункте Алленби общей границы двух стран.

В королевство, страдающее в настоящее время от сильнейшей засухи, до конца текущего года будет поставлено 50 млн кубометров воды, что превосходит предыдущие объемы поставок на 40%. Окончательные детали сделки будут обсуждаться в ближайшие дни.

Israel agrees to dramatically increase water supply to parched Jordan

Move comes as Jerusalem looks to patch up tieshttps://t.co/6aBKe6E6Gv — Jerusalem World News (@JerusalemWN) July 9, 2021

Этот шаг может стать сигналом к нормализации отношений двух стран после их ухудшения в последние годы при бывшем премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху.

Сотрудничество между государствами-соседями в области водных ресурсов продолжается с момента заключения мирного соглашения в 1994 году. Стоит отметить, что Израиль, который также сталкивается с нехваткой воды, является мировым лидером в области ее опреснения.

Israel doubles water supply to Jordan; source says PM met king https://t.co/tZWyB1XgMM — Lebanese (@lebanesepress) July 9, 2021

При этом стороны договорились об увеличении иорданского экспорта на Западный берег реки Иордан со 160 до 700 миллионов долларов в год и обсудили вопросы мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Представитель королевства сообщил, что официальные лица Израиля, Иордании и Палестины в скором времени проведут переговоры для согласования всех рабочих вопросов данной сделки.

Гидон Бромберг, глава израильской компании EcoPeace Middle East, которая занимается оборотом водных ресурсов в этом регионе, назвал достигнутое соглашение переломным событием в отношениях двух стран.

«Это демонстрация понимания взаимных интересов и пример того, как страны региона должны сотрудничать, чтобы пережить огромные проблемы в области водных ресурсов и угрозы национальной безопасности, которые представляет собой климатический кризис», — заявил он.

Ранее в СМИ распространилась информация о тайной встрече нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с иорданским королем Абдаллой II в его дворце в Аммане. Последний подобный случай происходил более чем три года назад, также в условиях секретности. Сообщается, что в ходе этой встречи стороны достигли предварительного соглашения в области водных ресурсов.

Визит состоялся за несколько дней до поездки короля в США для переговоров с президентом Джо Байденом.

Among the issues discussed, was Jordan's water shortages and Israel's withdrawal from a canal project.https://t.co/eGhpxdlCb8 — The New Arab (@The_NewArab) July 9, 2021

В феврале текущего года Абдалла II отказался принять Биньямина Нетаньяху, а впоследствии запретил ему пролет в ОАЭ через воздушное пространство королевства. Эксперты связывают ухудшение отношений короля и бывшего израильского премьер-министра с планами последнего по аннексии части территорий Западного берега в 2020 году и общим затуханием мирного процесса. В ответ Израиль отложил рассмотрение запроса иорданской стороны на увеличение объемов поставок воды.

Однако Нафтали Беннет после своего вступления в должность указал, что нормализация отношений с королевством является одной из его приоритетных задач, заложив тем самым основы для возобновления диалога.