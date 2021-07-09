Экипажи вертолетов Ми-8 задействуют в тушении пожаров под Челябинском

Екатеринбург, 9 июля. Вертолетчики ЦВО помогают тушить природные пожары в Челябинской области, сообщила пресс-служба округа.

Военнослужащие отдельного транспортного смешанного авиаполка ЦВО привлечены к тушению пожаров на юге Челябинской области. В регионе еще не потушены три очага возгорания общей площадью в 4800 гектаров. Два из них находятся в Карталинском районе, а еще один — в Нагайбакском.

Пилоты вертолетов будут заниматься сбросом воды на очаги возгорания. Вертолет Ми-8 оборудован специальным устройством ВСУ-5, которое позволяет единовременно сбрасывать до пяти тонн воды, уточнили в пресс-службе округа. Региональный центр штаба ЦВО ведет круглосуточный мониторинг ситуации в своей зоне ответственности.

В Минобороны России ранее сообщили о начале формирования резервных пожарных команд из числа военнослужащих. Они создаются из личного состава войск РХБ защиты и военных железнодорожников.