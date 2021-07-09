Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии

Итоги первой половины 2021 года для России и всего мира выглядят разнонаправленными: коронавирусная эпопея продолжается и даже усиливается, а мир никак не становится прежним, хотя в целом показатели ВВП вернулись к доковидному уровню уже в апреле. Наша страна здесь отстает — восстановление ожидается только в июле, и тому есть несколько причин.

Прежде всего, это политика ЦБР. За последние девять месяцев 2020 года рублевая масса (агрегат М2) в России выросла на 12%: с 52,327 до 58,625 трлн рублей, а за первые пять месяцев года нынешнего — всего на 0,9%: с 58,625 до 59,184 трлн рублей, при этом ключевая ставка была повышена с 4,25 до 5,5%.

Ведомство Эльвиры Набиуллиной не скрывает, что намерено продолжать курс на денежные рестрикции и повышение стоимости кредитных ресурсов, чтобы остановить инфляцию, вышедшую по итогам полугодия на рекордный уровень в 6,5%, что значительно превышает целевой показатель в 4,3%.

Поскольку Банк России фактически держит стабильный обменный курс национальной валюты: за полгода он повысился всего на 2,3%, с 74,229 до 72,51 рублей за доллар, — наша страна активно импортирует мировую инфляцию, вызванную резким ростом денежной эмиссии центробанками всех ведущих стран мира.

Такие действия ЦБР стимулируют экспортоориентированные и импортозамещающие отрасли российской экономики, наполняют бюджеты и внебюджетные фонды всех уровней, но приводят к опережающему росту цен и, соответственно, к снижению реальных доходов населения.

Кроме того, объем потребительского спроса больше года поддерживался за счет кредитования по сниженным ставкам. В результате долговая нагрузка на россиян превысила рекордные 12% от их доходов. Только за апрель-июнь 2021 года добавилось свыше 3,7 трлн взятых в долг рублей.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом в июне потребительские расходы в России снизились на 0,37%. То есть массовый переход наших соотечественников, особенно малоимущих, в режим экономии привел к снижению объема платежеспособного спроса в целом.

Уже не раз указывалось на то, что международные финансовые организации дают кратно отличающиеся оценки российского ВВП по номиналу (обменному курсу рубля к доллару) и по паритету покупательной способности (цене приведенного к стандарту набора товаров и услуг в национальной валюте и в долларах, простейший пример — «индекс биг-мака»).

Так, по номиналу ВВП России (данные МВФ) в 2020 году составил 1,46 трлн долл. (11-е место в мире), а ВВП по паритету покупательной способности — 4,097 трлн долл. (6-е место в мире). Из этих цифр следует, что «паритетный» обменный курс должен сегодня находиться в диапазоне 26–27, а не 72–74 рублей за доллар.

По факту же в нашей стране действует супермобилизационная экономическая модель, в рамках которой «не вполне рыночными методами» распределяется около 2,5 трлн долл. в год, или свыше 60% производимой стоимости. И даже если учесть, что эта цифра является абстрактным максимумом, который не учитывает многие трансферты обратной направленности, даже если принять совокупную долю данных трансфертов за 90%, то «в загашнике» у такого бенефициара данной модели, как Российское государство, ежегодно должно оставаться не менее 250 млрд долл., или около 18 трлн рублей. То есть сумма, сопоставимая с доходами федерального бюджета (18,8 трлн рублей в 2021 году).

В данной связи уже не настолько удивительной выглядит ускоренная реализация программы модернизации российских Вооруженных сил, включая появление анонсированных президентом Владимиром Путиным в 2018 году новых видов вооружения, двузначные в процентах год к году темпы роста производства в июне (11,2%), сильные данные по инвестициям, бюджетный профицит, а также повышение прогноза экономического роста по итогам года на 3,7% вместо заявленных в начале года 2,9%.

В плюс России идет рост мировых цен на углеводородные энергоносители (нефть и газ) и на другие товарные группы (сырье, продовольствие, оружие и т. д.), формирующие российский экспорт.

kremlin.ru / Администрация президента России

Согласно докладу Аналитического центра при Правительстве РФ, внутреннее потребление электроэнергии в России за январь-май 2021 года выросло на 4,8%, что выше отмеченных за тот же период темпов увеличения ВВП (3,7%) и может указывать на фактический уход значительной (до 15-20%) части малого и среднего предпринимательства «в тень» (средняя цена киловатт-часа для населения составляет около 0,8 цены для юридических лиц).

Таким образом, можно констатировать, что социально-экономического коллапса, которым грозили России еще в прошлом году, не произошло. Но вопрос о том, как довести результаты экономического роста до тех, все более широких, слоев нашего общества, которые в условиях длящихся коронавирусных ограничений и режима антироссийских санкций живут «ниже медианной ватерлинии», становится приоритетным для органов публичной власти.

Причем не столько политическим, из-за парламентских выборов в сентябре, сколько структурным вопросом — из-за сокращения демографической базы, особенно в части населения трудоспособного возраста и детей. Все ресурсы для превращения России в супердержаву есть — дело только за квалифицированными управленческими решениями и жестким контролем их реализации.