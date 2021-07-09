«Я не вторсырье»: Саакашвили разозлился на сравнение с разогретым хинкали

Киев, 9 июля. Бывший президент Грузии, глава исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили ответил комментаторам, сравнившим его с «разогретым после остывания хинкали».

Такую характеристику одиозный политик получил в грузинских пабликах в соцсетях в ответ на возможное возвращение в местную политику. Саакашвили возмутило такое сравнение, поэтому он заявил, что не позволит оскорблений в свой адрес.

«Я не вторсырье. При мне Грузия добилась невиданных исторических успехов», — напомнил чиновник, который на родине осужден на два срока — за коррупцию и злоупотребление служебным положением.

Саакашвили также предложил оппонентам есть «диетические котлеты с гнилой капустой», если их не устраивают хинкали.

Ранее стало известно, что Саакашвили решил податься на телевидение. Он планирует вести ток-шоу в прямом эфире. Политик объявлен в розыск на родине и сейчас находится на территории Украины.