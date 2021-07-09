Транспортные издержки могут вызвать рост продовольственных цен в мире

Москва, 9 июля. Страны, которые импортируют продовольствие, столкнулись с двойной угрозой повышения цен на мировых рынках.

Помимо самой еды начали расти в цене и расходы на транспортировку, что вызвано дорогой нефтью. Как такое положение дел может сказаться на разных странах, рассказала «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Самый серьезный урон придется на Юго-Восточную Азию, где сосредоточено огромное количество людей. Расходы на транспортировку выросли для этого региона в 2–3 раза. Инфляция также наносит удар по экономике местных государств: из-за этого рост потребительских цен в мае был самым высоким за последние 10 лет.

Тренд на рост стоимости продуктов по всему миру оказался одним из наиболее продолжительных. В июне впервые за год была зафиксирована обратная тенденция, но России она пока не коснулась.