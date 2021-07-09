Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 17:03
17:02
Политика
«Пыль и разбитые дороги»: Журавлев оценил благоустройство Новосибирска
17:01
Общество
Россиянам рассказали рецепт охлаждающего лимонада в жаркую погоду
17:00
Общество
Русских людей хотят уничтожить: Франц Клинцевич о фильме Netflix «Как стать тираном»
16:59
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа на яхте в Анапе
16:58
Общество
Двух слов хватило Познеру, чтобы описать разницу между американцами и русскими
16:57
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
16:52
Политика
Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии
16:52
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
16:47
Происшествия
Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве
16:46
Экономика
Ряд иностранных предприятий оказался в черном списке Минторга США
Все новости

Транспортные издержки могут вызвать рост продовольственных цен в мире

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:39
Экономика
Транспортные издержки могут вызвать рост продовольственных цен в мире
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 июля. Страны, которые импортируют продовольствие, столкнулись с двойной угрозой повышения цен на мировых рынках.

Помимо самой еды начали расти в цене и расходы на транспортировку, что вызвано дорогой нефтью. Как такое положение дел может сказаться на разных странах, рассказала «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Самый серьезный урон придется на Юго-Восточную Азию, где сосредоточено огромное количество людей. Расходы на транспортировку выросли для этого региона в 2–3 раза. Инфляция также наносит удар по экономике местных государств: из-за этого рост потребительских цен в мае был самым высоким за последние 10 лет.

Тренд на рост стоимости продуктов по всему миру оказался одним из наиболее продолжительных. В июне впервые за год была зафиксирована обратная тенденция, но России она пока не коснулась.

Вернуться назад

продукты рост цен продовольствие цены на продукты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru