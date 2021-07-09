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Организаторы МАКС-2021 увеличили период для посещения авиакосмического салона

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:43
Армия
Организаторы МАКС-2021 увеличили период для посещения авиакосмического салона
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Карпухин

Москва, 9 июля. Период для посещения авиакосмического салона МАКС-2021 увеличен на два дня, сообщили организаторы мероприятия.

Теперь попасть на авиасалон можно в течение пяти дней, а не трех. Это необходимо для недопущения большого скопления посетителей. При этом демонстрационная программа мероприятия будет унифицирована, передает РИА Новости.

Организаторы МАКС-2021 обещают, что полеты в будние дни (среда, четверг, пятница) будут такие же зрелищные, как и в выходные.

«Принято решение о корректировке билетной и демонстрационной программ с целью максимального расширения возможностей для посетителей увидеть летную программу», — уточнили представители авиасалона.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил о планах президента России Владимира Путина посетить МАКС-2021. Мероприятие состоится с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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авиасалон МАКС-2021 авиакосмический салон
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