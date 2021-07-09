Экономисты повысили прогноз по курсу рубля до конца года

Москва, 9 июля. Финансовые эксперты изменили свое мнение касательно стоимости американской и российской нацвалют на конец текущего года.

Речь идет об аналитиках «ВТБ Капитал Инвестиции», снизивших прогноз по курсу доллара, передает агентство «Прайм».

«ВТБ Капитал Инвестиции» повысили прогноз по курсу рубля на конец 2021 года — с 72,5 рубля за доллар до 71 рубля», — говорится в сообщении организации.

Позиции рубля будут поддержаны комфортным уровнем стоимости нефти, уверены эксперты. Также они ожидают смягчения геополитических рисков и ужесточения политики Центрального банка Российской Федерации.

Руководство Банка России на июльском заседании может рассмотреть вопрос повышения ключевой ставки на 0,25–1 процентный пункт. Об этом стало известно из слов председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.