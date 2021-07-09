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Валерия и Иосиф Пригожин задумались о продаже московской квартиры из-за COVID-19

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:28
Шоу-бизнес
Валерия и Иосиф Пригожин задумались о продаже московской квартиры из-за COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 9 июля. Популярная российская исполнительница Валерия и ее муж, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, хотят переехать за город и продать квартиру в Москве.

Неожиданно для себя артистка решила сменить привычный образ жизни. Звезда честно призналась, что устала от пандемии коронавируса нового типа.

«До пандемии я предпочитала жить в городе, считала себя абсолютно городским жителем. Но сегодня чувствую, что у меня есть необходимость переместиться за город в связи с пандемией», — поделилась Валерия в интервью изданию «Собеседник».

Впервые о переезде продюсер и его супруга задумались в прошлом году во время первой волны коронавируса и начали сразу же подыскивать себе варианты. Однако сделка сорвалась в самый последний момент, и поиски были приостановлены. Валерия поделилась, что, возможно, для покупки идеального дома им с Пригожиным придется продать свою квартиру или вписаться в ипотеку.

«Может быть, мы продадим квартиру и купим дом. Сейчас мы активно думаем над этим вопросом. Ездим, смотрим дома», — рассказала исполнительница.

Последние полгода известная певица Валерия все больше времени проводит со своей семьей. В этом году артистка впервые стала бабушкой, о чем постоянно рассказывает на своей странице в Instagram. Каждая новая публикация в звездном аккаунте умиляет и восхищает ее фанатов.

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Валерия пригожин недвижимость пандемия
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