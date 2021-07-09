Эксперты рассказали, как могут выглядеть обновленные банкноты

Москва, 9 июля. Каким может стать внешний вид обновленных банкнот номиналом в 1000 и 5000 рублей, рассказали эксперты. На них могут появиться знаковые места Приволжского федерального округа (ПФО).

Так, на лицевой стороне банкноты номиналом в тысячу рублей может быть изображен Новгородский кремль, Главный ярмарочный дом или памятник Максиму Горькому (работа скульптора Веры Мухиной). На оборотной стороне, как наиболее приоритетный символ ПФО может появиться Волга с идущими по ней судами, заповедник «Городище Булгар» или другие объекты Казани. Соответствующие пояснения дали в кировском отделении Центробанка, пишет «Свойкировский.рф».

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса и городские ландшафты Екатеринбурга могут украсить банкноту номиналом пять тысяч рублей. На оборотной стороне предлагается разместить на выбор: Уральский горный хребет, памятник «Сказ об Урале», монумент «Тыл — фронту», малахитовая ваза из петербургского Эрмитажа, или скульптура «Защитница России».

В конце июня в Великобритании была выпущена новая купюра номиналом 50 фунтов стерлингов. На ней изобразили известного математика Алана Тьюринга.