Компания Jeep официально представила двухрядный Grand Cherokee 4xe

Детройт, 9 июля. Американский бренд Jeep опубликовал шестиминутный видеоролик, демонстрирующий гибридную версию 4xe внедорожника Grand Cherokee.

В Сети не раз выкладывали шпионские снимки прототипа автомобиля, поэтому официальный релиз не стал сюрпризом. Новый двухрядный Grand Cherokee 4xe имеет более короткую заднюю часть по сравнению с трехрядной моделью и меньшее количество стекол по бокам. Немного изменена передняя панель, пишет carsweek.ru.

Кроме этого, внедорожник оснащен технологией сопряжения с дронами. В презентации летательный аппарат освещает дорогу автомобилю намного дальше, чем это могут делать фары. Также Grand Cherokee 4xe оборудован системой автономного бездорожья.

О своих планах выпустить на рынок первый в истории электрический маслкар рассказала компания Dodge. Следуя глобальной стратегии концерна Stellantis, к 2024 будут разработаны четыре модульных платформы.