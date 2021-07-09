Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 17:02
17:02
Политика
«Пыль и разбитые дороги»: Журавлев оценил благоустройство Новосибирска
17:01
Общество
Россиянам рассказали рецепт охлаждающего лимонада в жаркую погоду
17:00
Общество
Русских людей хотят уничтожить: Франц Клинцевич о фильме Netflix «Как стать тираном»
16:59
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа на яхте в Анапе
16:58
Общество
Двух слов хватило Познеру, чтобы описать разницу между американцами и русскими
16:57
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
16:52
Политика
Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии
16:52
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
16:47
Происшествия
Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве
16:46
Экономика
Ряд иностранных предприятий оказался в черном списке Минторга США
Все новости

Компания Jeep официально представила двухрядный Grand Cherokee 4xe

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:26
Экономика
Компания Jeep официально представила двухрядный Grand Cherokee 4xe
pixabay.com

Детройт, 9 июля. Американский бренд Jeep опубликовал шестиминутный видеоролик, демонстрирующий гибридную версию 4xe внедорожника Grand Cherokee.

В Сети не раз выкладывали шпионские снимки прототипа автомобиля, поэтому официальный релиз не стал сюрпризом. Новый двухрядный Grand Cherokee 4xe имеет более короткую заднюю часть по сравнению с трехрядной моделью и меньшее количество стекол по бокам. Немного изменена передняя панель, пишет carsweek.ru.

Кроме этого, внедорожник оснащен технологией сопряжения с дронами. В презентации летательный аппарат освещает дорогу автомобилю намного дальше, чем это могут делать фары. Также Grand Cherokee 4xe оборудован системой автономного бездорожья.

О своих планах выпустить на рынок первый в истории электрический маслкар рассказала компания Dodge. Следуя глобальной стратегии концерна Stellantis, к 2024 будут разработаны четыре модульных платформы.

Вернуться назад

автомобили авторынок jeep grad cherokee
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru