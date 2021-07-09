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Зеленский уволил своего пресс-секретаря Юлию Мендель

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:38
Политика
Зеленский уволил своего пресс-секретаря Юлию Мендель
facebook.com  /  facebook.com/Iuliia Mendel

Киев, 9 июля. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель уволена с поста, соответствующий указ подписал Владимир Зеленский.

Новым пресс-секретарем украинского лидера стал телеведущий канала «Украина-24» Сергей Никифоров, который сейчас вливается в рабочий процесс и уже съездил с Зеленским в Литву.

Известно, что Никифорову 34 года, он является земляком Зеленского, родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Экс-телеведущий окончил факультет журналистики Киевского национального университета. Работал на канале Euronews.

Информация об увольнении Мендель появилась в апреле, в Офисе президента Украины тогда отметили, что она продолжит работать в администрации главы государства, но на другом направлении. СМИ писали, что работой Мендель был недоволен глава офиса президента Андрей Ермак. Также Юлии Мендель приписывали роман и даже беременность от Зеленского.

Ранее стало известно, что 12 июля Зеленский посетит Берлин, где встретится с немецким канцлером Ангелой Меркель.

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украина зеленский юлия мендель
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