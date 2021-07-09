Скончался переболевший коронавирусом мэр Йоханнесбурга

Йоханнесбург, 9 июля. Глава Йоханнесбурга Юнис Мгчина умер в возрасте 53 лет. Он заболел коронавирусом в начале июля и получил осложнения.

Перед смертью призвал граждан сделать все возможное, чтобы не допустить распространения пандемии. Он говорил, что Йоханнесбург официально переживает третью волну COVID-19, жителям рекомендуется принимать необходимые меры предосторожности — носить маски, соблюдать социальную дистанцию и огранить свое передвижение в соответствии с правилами.

Бывший директор Филиппа Киркорова Геннадий Руссу скончался. Причиной смерти стали последствия COVID-19. Ему было 72 года.