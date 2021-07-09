Легенда сборной Германии Михаэль Баллак назвал финал Евро-2020 «мечтой»

Лондон, 9 июля. Бывший полузащитник сборной Германии и ряда европейских топ-клубов Михаэль Баллак поделился ожиданиями от предстоящего финала Евро-2020, в котором сыграют Италия и Англия.

Матч между этими двумя сборными можно назвать «финалом мечты», заявил Баллак. Команды Роберто Манчини и Гарета Саутгейта имеют великолепный состав в своем распоряжении и примерно одинаковые шансы на победу, считает эксперт.

«Сборная Италии исторически была более успешной командой, и она умеет играть в финалах. Команда Англии живет атмосферой и играет перед своими болельщиками», — приводит слова легенды сборной Германии британское издание DPA.

Сборная Англии примет на своем поле Италию 11 июля. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Матч будет судить бригада арбитров из Нидерландов во главе с опытным Бьерном Кейперсом. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.