Силуанов: Россия может потерять большой рынок сбыта из-за зеленой энергетики

Москва, 9 июля. Российская экономика должна быть готова к изменениям, если зеленые технологии получат широкое распространение в Евросоюзе.

Когда страны ЕС перейдут на использование возобновляемой энергии, спрос на ископаемое топливо значительно упадет. Эту тему министр экономики Российской Федерации Антон Силуанов затронул в интервью агентству Bloomberg.

Он призвал искать способы заменить доходы от экспорта нефти и газа, ведь на данный момент Россия является самым крупным в мире поставщиком энергоносителей. Нефтегазовые поступления в текущем году должны составить порядка 40% от доходов федерального бюджета.

Глава Минфина полагает, что нужно заключить сделку с европейскими государствами, которая бы учитывала усилия РФ по переходу к экологичной энергетике.

Европа и Азия, помня о проблемах в предыдущую зиму, решили не тратить остатки запасов газа и временно перейти на уголь. Объемы твердого топлива, закупленного европейскими странами по рекордным ценам, позволили РФ хорошо заработать, но появились риски, что она сама останется без угля, пишет INFOX.

Силуанов ранее обратил внимание на лидирующую позицию России по бюджетному стимулированию среди стран G20. Он подчеркнул, что фискальный импульс в стране в 2020 году оказался выше 6,3% ВВП.