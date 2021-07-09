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Талибы захватили еще один погранпереход на границе с Ираном

  /   Обновлено: 09 июля 2021 16:20
Армия
Талибы захватили еще один погранпереход на границе с Ираном
flickr.com/DSC_6183_small  /  isafmedia / CC BY 2.0

Кабул, 9 июля. Боевики запрещенного на территории России движения «Талибан»1 захватили погранпереход Абу Наср Фарахи на афганско-иранской границе.

Контрольно-пропускной пункт расположен в провинции Фарах. Это уже второй погранпереход, который боевики взяли под свой контроль. Ранее талибы объявили о захвате погранперехода Ислам-Кала и приграничного города Торгунди.

Активность талибов связана с решением США свернуть свою военную миссию в Афганистане. По данным Белого дома, американский вооруженный контингент покинет страну к концу августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан иран талибан
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