Талибы захватили еще один погранпереход на границе с Ираном

Кабул, 9 июля. Боевики запрещенного на территории России движения «Талибан»1 захватили погранпереход Абу Наср Фарахи на афганско-иранской границе.

Контрольно-пропускной пункт расположен в провинции Фарах. Это уже второй погранпереход, который боевики взяли под свой контроль. Ранее талибы объявили о захвате погранперехода Ислам-Кала и приграничного города Торгунди.

Активность талибов связана с решением США свернуть свою военную миссию в Афганистане. По данным Белого дома, американский вооруженный контингент покинет страну к концу августа.

1 Организация запрещена на территории РФ.