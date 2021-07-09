Названа категория людей, которые уязвимы перед дельта-штаммом коронавируса

Москва, 9 июля. Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов назвал возрастную группу, которая уязвима перед штаммом коронавирусной инфекции «Дельта».

По словам специалиста, перед дельта-штаммом коронавируса наиболее уязвимы люди в возрасте 14-29 лет. Он подчеркнул, что ранее считалось, будто дети не болеют COVID-19 или болеют в легкой форме. Однако Горелов отметил, что с распространением мутаций медики также начали фиксировать инфекцию у подростков.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России штамм «Дельта» пока не обнаружен. Также медики не фиксировали появление штамма «Эпсилон».