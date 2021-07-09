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Сергей Железняк: Запуск «Северного потока — 2» никак не зависит от желаний Украины
Политика
Сергей Железняк: Запуск «Северного потока — 2» никак не зависит от желаний Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк заявил ФАН, что запуск «Северный поток — 2» абсолютно никак не зависит от желаний украинских властей.

Член думского комитета по международным делам в эксклюзивном интервью прокомментировал призыв премьера соседней страны Дениса Шмыгаля к Европе объединиться против «СП-2».

«Сомнения премьер-министра Украины в том, что российско-европейский проект «Северный поток — 2» будет завершен, абсолютно не обоснованы, — отметил Железняк. — Запуск проекта не зависит от желаний и заявлений киевского руководства».

По словам собеседника ФАН, Украина в очередной раз пытается продемонстрировать своим так называемым западным друзьям сохранение антироссийской риторики, которой местные власти торгуют с Западом.

«В руководстве Украины любят порассуждать на тему политического характера «Северного потока — 2», — подчеркнул член фракции «Единой России». — Особенно когда надо выпрашивать у западных спонсоров очередную финансовую подачку или напомнить, что «незалежная» сегодня благодаря ее властям остается форпостом русофобии на границе с нашей страной».

Заявления украинских политиков, подобные тем, что прозвучали в столице Литвы Вильнюсе от главы кабмина, — не более чем фантазии, уверен Железняк.

«Впрочем, как и многие другие киевские умозаключения, например по поводу «возвращения» Крыма в состав Украины», — заявил он. — «Северный поток — 2» близок к своему логическому завершению, и Россия, как заявлял глава нашего государства Владимир Путин, готова к продолжению сотрудничества с зарубежными партнерами в аналогичных амбициозных проектах».

Киев, безусловно, сильно беспокоит то, что он фактически остается не у дел, и вполне вероятно, что власти Украины будут требовать некую компенсацию в виде очередной западной помощи, считает депутат.

«При этом европейские страны, не раз столкнувшиеся с ненадежностью украинских партнеров в вопросах энергетической безопасности, вряд ли вновь захотят оказаться в зависимости от деструктивных действий киевских властей», — заключил собеседник ФАН.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет достроен, поскольку он наносит вред не только его стране, но и всей Европе.

Глава кабмина слышит утверждения, что данный проект будет завершен, но вот лично он якобы уверен в том, никаких «оснований для таких утверждений нет». В связи с чем Шмыгаль призвал Европу объединиться вместе с Украиной против «СП-2».

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украина сергей железняк северный поток - 2 денис шмыгаль
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