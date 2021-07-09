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Катамаран с пятью пассажирами на борту экстренно отбуксировали к берегу в Геленджике
Происшествия
Катамаран с пятью пассажирами на борту экстренно отбуксировали к берегу в Геленджике
Федеральное агентство новостей  / 

Геленджик, 9 июля. В Геленджике семья отдыхающих решила выйти в море на прогулочном катамаране. Несмотря на ветер с берега, они решили все же покорять морские просторы. От берега они отчалили в районе Тонкого мыса. На борту было пятеро человек — трое взрослых и двое детей.

После того, как они закончили развлекательную прогулку, было решено вернуться обратно. Только вот ветер оказался гораздо сильнее и не давал оперативно причалить к берегу.

Когда члены семьи поняли, что они не в силах совладать со стихией, они набрали единый номер спасения «112» и попросили о помощи. Спасатели из Геленджика передали информацию Крымскому поисково-спасательному отряду. Его сотрудники оперативно вышли на катере в море и отбуксировали к берегу катамаран вместе с пассажирами. К счастью, никто не пострадал. Уточняется, что плавсредство находилось примерно в 100 метрах от берега.

«Поиски экстремальных ощущений могут вас завести слишком далеко. Гораздо дальше, чем за 100 метров от берега. Будьте осторожны и не совершайте необдуманных поступков», — обратились к отдыхающим специалисты пресс-службы Геленджика.

Ранее ФАН писал о том, что накануне девушка, гуляя со своим молодым человеком, сорвалась с обрыва и, пролетев десять метров, упала в море. Сейчас она в реанимации.

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геленджик спасение катамаран
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