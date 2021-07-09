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Изабель Гулар стала обладательницей самых шикарных ног на Каннском фестивале
Шоу-бизнес
Изабель Гулар стала обладательницей самых шикарных ног на Каннском фестивале
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Канны, 9 июля. Бразильская супермодель Мария Изабель Гулар Дораду, известная как одна из ангелов Victoria’s Secret, не имеет никакого отношения к киноиндустрии. Но при этом каждый год она становится почетной гостьей Каннского кинофестиваля, пишет ELLE.

Модель практически всегда попадает в стритстайл-хронику и списки самых модно одетых людей. И есть за что! Ее образы, выбранные для красной дорожки, да и обычные аутфиты просто сногсшибательны.

Любит дама и эксперименты. За два дня фестиваля она показала, как носить шелковый платок вместо топа, затем поразила абсолютно прозрачным костюмом с расклешенными брюками. В этом аутфите фотографы сумели подчеркнуть ее изящную фигуру и восхитительные ноги.

Сегодня девушка и вовсе пересмотрела понятие костюма, создав его заново. Бразильянка вышла на променад, надев на себя трикотажный ансамбль David Koma, состоящий из ультракоротких шорт и некоего сокращенного гибрида жакета и кардигана. Салатовый цвет микрокостюма потребовал и кричащих аксессуаров. Изабель выбрала крошечную сумку, усыпанную стразами.

Ранее сообщалось, как на красной дорожке фестиваля появились знаменитые актрисы Диана Крюгер и Софи Марсо. Они также выбрали провокационные наряды.

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гулар красная дорожка каннский фестиваль изабель гулар
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