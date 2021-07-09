«Запомните, Рошфор, нет такого народа, который нельзя было бы посадить в Бастилию», ― так говорил кардинал Ришелье в исполнении Александра Трофимова из любимого многими фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Эту фразу, как и не менее знаменитую из фильма «Любовь и голуби»,о знают, кажется, все, кто родился в Советском Союзе.

Конечно, во Франции любят и умеют отмечать и Рождество, и Пасху, и другие праздники, но самый главный, национальный праздник ― День взятия Бастилии. Что же все-таки празднуют французы 14 июля и кто взял Бастилию? Разбираемся вместе!

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Экскурс в историю

Без погружения в историю в этом случае обойтись никак нельзя. Начнем с того, что Бастилия ― парижская тюрьма для государственных преступников. Изначально это была монастырская крепость, возвели ее в конце XIV века. Монастырь был центром богатого Сент-Антуанского предместья.

Вскоре крепость стала исполнять функции тюрьмы и за несколько веков стала символом королевского абсолютизма. Самым знаменитым узником крепости был Человек в железной маске. До сих пор достоверно так и неизвестно, кто был этим узником. Часть историков, и среди них Вольтер (который, кстати, тоже не избежал Бастилии), считают, что речь идет о незаконнорожденном сыне Анны Австрийской, то есть брате короля Людовика XIV, который, видимо, имел вполне законные притязания на французский престол, за что и был заключен в тюрьму.

Сам Вольтер сидел в Бастилии дважды, в том числе за сатиру. Еще одним знаменитым узником был граф Калиостро, авантюрист, увлекавшийся алхимией и мистикой, завоевавший внимание самой Екатерины II и князя Потемкина во время своего (впрочем, довольно короткого) пребывания в России. Маркиз де Сад ― автор скандальных эротических романов ― провел довольно много времени в стенах крепости за сексуальные преступления. Он, кстати, покинул Бастилию буквально за несколько дней до того, как она была взята.

Порядки в Бастилии царили гораздо более строгие, чем в других тюрьмах, не говоря уже о том, что для того, что туда попасть, не нужно было ни суда, ни следствия. Так что мушкетеры короля знали, о чем говорили, когда предостерегали своего молодого друга от встречи с великим и всесильным кардиналом. В конце концов народ возненавидел и монархию, и Бастилию, что привело к ее взятию и разрушению в 1789 году.

Что произошло 14 июля

В июне 1789 года для французской монархии настало непростое время. Генеральные штаты, изначально созванные королем Людовиком XVI для решения финансовых проблем королевства, инициировали создание конституции. Это поставило под вопрос само существование монархии.

Король начал срочно собирать войска, причем это были не французы, а немцы и швейцарцы. Они заняли предместья Парижа, и атмосфера в городе накалилась до предела. Король был настроен отстоять Париж. Поводом для начала волнений стала отставка министра Неккера. Узнав о ней, город пришел в сильнейшее волнение, парижане начали возводить баррикады. Королевские войска в это же время окружали город. Комендант Бастилии выдвинул на амбразуры свои пушки и взял под прицел все Сент-Антуанское предместье. Есть сведения, что протестующие не собирались брать Бастилию штурмом. Их задачей был захват оружия и пороха, хранившегося в крепости, а также отведение пушек. Но получилось то, что получилось.

Бастилия была взята и разгромлена, а впоследствии разрушена до основания. Именно взятие крепости считается, собственно, началом Французской революции. Падение Бастилии стало символом свободы, равенства и братства. Именно тогда появилась трехцветная (бело-сине-красная) кокарда, которая после стала флагом Французской Республики.

После разрушения крепости на пустыре установили табличку, на которой было написано «Отныне здесь танцуют». Сейчас площадь находится практически в центре Парижа, к ней приходят десятки улиц и бульваров. Наполеон, желая оставить память о своих победах в Египте, пожелал воздвигнуть в центре площади памятник в виде гигантского слона (о нем пишет в своем знаменитом романе «Отверженные» Виктор Гюго). Но дело закончилось только установкой гипсового макета, который был снесен в 1846 году.

В 1833 году король Луи-Филипп I приказал установить в центре Июльскую колонну, в честь Июльской революции. Колонна стоит на площади и по сей день. Впрочем, не забыли парижане и про крепость: периметр бывшей тюрьмы повторяет тройной слой брусчатки.

Сегодня отсюда стартуют многочисленные демонстрации и митинги, находят приют ярмарки и рынки. По периметру расположились атмосферные парижские бистро, откуда можно наблюдать за жизнью города.

Как Франция отмечает свой главный день

Сосредоточение вокруг революционных ценностей и окончательное падение монархии логично привело к тому, что именно 14 июля ― славная страница французской истории ― было выбрано в качестве главного национального праздника. В этот день на Елисейских полях проводят военный парад, в котором участвуют президент страны, министры и высшие военные чины, а также делегации из разных стран. Вечером над Парижем и крупными городами Франции загораются огни тысячи фейерверков, главные из которых горят над Марсовым полем в столице. Не обходится и без народных гуляний, в некоторых городах на главной площади проводят целые балы.

В 2020 году из-за понятных ограничений празднование дня взятия Бастилии происходило в сокращенном формате. Ограничились воинской церемонией на Площади Согласия, а авиационный парад французы смотрели по телевизору.

В этом году праздник пройдет в традиционном формате, с военным парадом и демонстрацией военной техники. 25 тысяч гостей разместят на трибунах вдоль Елисейских полей и на площади Согласия (с соблюдением необходимой дистанции). В параде должны принять участие около 5000 военных и 220 единиц техники. В воздухе будет находиться 96 самолетов и вертолетов, среди которых пилотажная группа Patrouille de France.