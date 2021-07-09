Пожарные вытащили из воды девушку под Белгородом

Белгород, 9 июля. Инцидент произошел на реке Оскол. У девушки свело ногу судорогой, и она начала тонуть.

По данным МЧС, 17-летняя девушка купалась в водоеме в темное время суток в 10 метрах от берега. В какой-то момент у нее свело ногу, и купальщица начала уходить под воду.

Девушку спасли пожарные из части №7, которые в это время патрулировали водоем. Огнеборцы Филип Асташов и Николай Севрюков без промедления бросились на помощь утопающей. Они вытащили ее на берег и оказали первую помощь.

Во время открытия нового пляжа в Саратове чуть не утонул отдыхающий, сообщал ФАН. Ему помогли спасатели.