Артем Дзюба пожелал удачи Черчесову после ухода из сборной

Москва, 9 июля. Капитан сборной России Артем Дзюба поблагодарил за совместную работу экс-главного тренера национальной команды Станислава Черчесова и пожелал ему удачи.

Футболист выложил посвященную Черчесову публикацию на своей официальной странице в Instagram. Ответственность за результат полностью несет вся команда, не только тренер, заявил он.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» — написал Дзюба.

Сборная России в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу заняла последнее место. Подопечные Черчесова проиграли Бельгии и Дании, при этом одержав победу над командой Финляндии.