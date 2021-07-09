«Раскачивают лодку»: аналитики оценили поведение «бунтарей» Евросоюза

Брюссель, 9 июля. Бюрократы Евросоюза опасаются желания некоторых стран-участниц поставить национальное право над общеевропейским. Об этом высказались аналитики.

Эксперты оценили поведение «бунтарей» ЕС. Речь идет о Польше и Венгрии. Обе страны позволяют себе выступать против верховенства общеевропейского права. Однако Брюссель ничего не предпринимает.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предрек развал ЕС, если не приструнить страны, которые оспаривают положения объединения. Политик пообещал бороться с попытками поставить национальное право выше общеевропейского.

«На горизонте появилась еще одна проблема — маленькие, но очень «значимые» восточноевропейские «бунтари» раскачивают лодку, подрывая основы европейского единства», — сообщает Baltnews.

Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич призвал не преувеличивать риски развала ЕС. Аналитик назвал Венгрию и Польшу двумя европейскими скандалистами.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с порталом заметил, что идея главенства национального права становится все более популярной. В Евросоюзе предпочитают транслировать иное мнение, но факт остается фактом.

Латвийский политолог Михаил Родин не удивился поведению Польши. Эксперт полагает, что Варшава пытается играть в самостоятельность на европейском поле. Однако это до добра не доведет, предупредил аналитик.