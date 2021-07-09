Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 17:01
17:01
Общество
Россиянам рассказали рецепт охлаждающего лимонада в жаркую погоду
17:00
Общество
Русских людей хотят уничтожить: Франц Клинцевич о фильме Netflix «Как стать тираном»
16:59
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа на яхте в Анапе
16:58
Общество
Двух слов хватило Познеру, чтобы описать разницу между американцами и русскими
16:57
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
16:52
Политика
Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии
16:52
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
16:47
Происшествия
Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве
16:46
Экономика
Ряд иностранных предприятий оказался в черном списке Минторга США
16:45
Общество
Том Хэнкс к 65 годам стал православным и почетным жителем Греции
Все новости

«Раскачивают лодку»: аналитики оценили поведение «бунтарей» Евросоюза

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:41
Политика
«Раскачивают лодку»: аналитики оценили поведение «бунтарей» Евросоюза
wikipedia.org  /  Cancillería Ecuador / CC BY-SA 2.0

Брюссель, 9 июля. Бюрократы Евросоюза опасаются желания некоторых стран-участниц поставить национальное право над общеевропейским. Об этом высказались аналитики.

Эксперты оценили поведение «бунтарей» ЕС. Речь идет о Польше и Венгрии. Обе страны позволяют себе выступать против верховенства общеевропейского права. Однако Брюссель ничего не предпринимает.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс предрек развал ЕС, если не приструнить страны, которые оспаривают положения объединения. Политик пообещал бороться с попытками поставить национальное право выше общеевропейского.

«На горизонте появилась еще одна проблема — маленькие, но очень «значимые» восточноевропейские «бунтари» раскачивают лодку, подрывая основы европейского единства», — сообщает Baltnews.

Директор Института русско-польского сотрудничества Дмитрий Буневич призвал не преувеличивать риски развала ЕС. Аналитик назвал Венгрию и Польшу двумя европейскими скандалистами.

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с порталом заметил, что идея главенства национального права становится все более популярной. В Евросоюзе предпочитают транслировать иное мнение, но факт остается фактом.

Латвийский политолог Михаил Родин не удивился поведению Польши. Эксперт полагает, что Варшава пытается играть в самостоятельность на европейском поле. Однако это до добра не доведет, предупредил аналитик.

«В ЕС никогда не было партнерства», — подчеркнул Родин.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее пообещал вернуться к обсуждению отношений с Россией. По его словам, представители ЕС на будущих саммитах могут обсудить санкции против Москвы.

Вернуться назад

евросоюз проблемы развал
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru