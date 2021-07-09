Юристы разложили по полочкам решение ЕСПЧ в угоду «оборотню» Евсюкову

ЕСПЧ штампует антироссийские решения в угоду Брюсселю и Вашингтону, и постановление в пользу убийцы Евсюкова — тому подтверждение. Об этом в интервью ФАН заявили юристы Иван Соловьев и Олег Денисов.

Напомним, бывший майор милиции Денис Евсюков, отбывающий пожизненное заключение за убийство двух человек, отсудил у России в ЕСПЧ 6000 евро за то, что его поместили в колонию «слишком далеко от дома».

ИА Народные новости / Михаил Прокофьев

«Все по закону»

По словам руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России Ивана Соловьева, подобные иски суды рассматривают часто, а ситуация конкретно с Евсюковым строго регламентирована законами нашей страны.

«Согласно статье 73 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, заключенные отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены. Подобные иски в суды — не редкость, заключенные желают отбывать наказание в тех местах, где живут близкие им люди», — сообщил собеседник агентства.

Юрист напомнил, что российский экс-полицейский приговорен к пожизненному лишению свободы за совершение тяжких преступлений и находится в колонии особого режима «Полярная сова».

«Однако та же 73 статья УИК РФ гласит, что осужденные к пожизненному лишению свободы направляются для отбывания наказания в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы. Так что все по закону. Увы, строить ради господина Евсюкова подобное специализированное заведение в Москве слишком затратно», — поиронизировал правовед.

Так или иначе, любые спорные вопросы Европейский суд трактует исключительно против России, обратил внимание заслуженный юрист. Он напомнил, что 4 июля 2020 года вступили в силу одобренные общероссийским голосованием поправки в Конституцию РФ — эти изменения обеспечивают правовой суверенитет нашей страны от подобных решений.

«В России принят закон, согласно которому нормы решений международных конвенций и судов исполняются в части, не противоречащей Конституции и законодательству Российской Федерации, — уточнил собеседник ФАН. — В нашей стране мы имеем право поступать так, как считаем нужным в свете понимания справедливости и законности».

ФБА «Экономика сегодня» /

По мнению руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, своими предвзятыми, политизированными решениями ЕСПЧ стремительно девальвирует собственный статус и роняет свой авторитет.

«С каждым годом будущее ЕСПЧ становится все призрачнее. Он становится инструментом, которым штампуют антироссийские решения в угоду вашингтонским и брюссельским хозяевам. К ним не стоит относиться серьезно», — заявил Соловьев.

Эксперт добавил, что пока Россия продолжает сотрудничать с Советом Европы и Евросоюзом, юрисдикцию Европейского суда по правам человека мы должны признавать, а решения ЕСПЧ — принимать к сведению.

«Брать под козырек и исполнять решения тех, кто работает против России, мы не собираемся. Благодаря принятым поправкам к Конституции мы можем отказаться от решения, которое в свете российских законов считается неправомерным. Наше государство и наши граждане защищены от произвола», — констатировал юрист.

Он напомнил, что ЕСПЧ проигнорировал ссылки на российское законодательство, представленные юристами от РФ во время заседания по жалобе Евсюкова. Тогда президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре подготовку заявлений по подобным случаям.

«Защита наших позиций на международной арене будет более систематизирована и эффективна, Россия не станет исполнять решения третьих лиц, которые игнорируют российский закон», — заключил Иван Соловьев.

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«Нежелательный прецедент»

Российский адвокат Олег Денисов усомнился в необходимости вести диалог с европейскими международными организациями ввиду их открытой враждебности.

«Россия нередко исполняет решения, вынесенные против нее международными судами. Возможно, решение и будет выполнено, так как сумма в случае с Евсюковым невелика. Но это нежелательный прецедент. Решение ЕСПЧ явно несправедливо, и наш Конституционный суд оценит его. Скорее всего, российские государственные органы придут к выводу, что подобные требования со стороны ЕСПЧ и осужденного Евсюкова мы исполнить не можем», — заявил собеседник агентства.

Юрист напомнил, что изменения также были внесены в закон о Конституционном суде: орган имеет полномочия давать оценку возможности исполнения Россией решений межгосударственных органов.

«Россия отказывалась исполнять явные дискриминационные, ангажированные решения, вынесенные против нее, и до внесения поправок в Конституцию. Пример — дело Анчугова и Гладкова. ЕСПЧ в 2013 году по жалобе лиц, отбывающих наказания в колониях за тяжкие преступления, вынес решение, что в России якобы нарушены права заключенных, в частности — их не допускают избирать и быть избранными в органы госвласти. Но Минюст с помощью Конституционного суда РФ отклонил решение ЕСПЧ», — пояснил Денисов.

Собеседник ФАН добавил, что у нас есть прямой механизм защиты суверенитета при неконституционных решениях межгосударственных органов.

«Если смотреть на эксцесс глобально, то не совсем понятно, что Россия делает в Совете Европы. Пример отношения к нашей стране в этой организации — провокация в ПА ОБСЕ с подменой повестки, после которой наша делегация в знак протеста покинула заседание, — обратил внимание правовед. — Мы платим в качестве членских взносов десятки миллионов долларов и, по сути, содержим эту организацию, сталкиваясь при этом с передергиваниями протокола и черной неблагодарностью. В Парламентской ассамблее нам затыкают рот и устраивают показательные русофобские судилища».

По мнению Денисова, ввиду явной предвзятости ЕСПЧ и ПА ОБСЕ к нашей стране и постоянной антироссийской риторики Москве стоит задуматься о приостановлении членства России в этих международных организациях. Этим вопросом, возможно, займется новый состав Госдумы, предположил адвокат.

Ранее в интервью ФАН депутат Госдумы Петр Толстой обвинил ПА ОБСЕ в шулерстве с повесткой заседания.