Восьмилетняя школьница из Москвы успешно сдала ЕГЭ по четырем дисциплинам

Москва, 9 июля. Жительнице Москвы удалось сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам в восемь лет.

Об этом рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре. Восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и биологии и получила аттестат за 11-й класс. В прошлом году ей выдали документ об окончании девятого класса. Девочка за несколько лет прошла всю школьную образовательную программу.

Представители Рособрнадзора ранее рассказали, что ЕГЭ на 400 баллов сдала выпускница из Ростова-на-Дону. Она стала единственной россиянкой в этом году с такими результатами.