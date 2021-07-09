Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 17:01
17:01
Общество
Россиянам рассказали рецепт охлаждающего лимонада в жаркую погоду
17:00
Общество
Русских людей хотят уничтожить: Франц Клинцевич о фильме Netflix «Как стать тираном»
16:59
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после взрыва газа на яхте в Анапе
16:58
Общество
Двух слов хватило Познеру, чтобы описать разницу между американцами и русскими
16:57
Происшествия
В Подмосковье девушки заявили о попытке изнасилования в такси
16:52
Политика
Заниженный курс рубля спас Россию от коллапса экономики из-за пандемии
16:52
Происшествия
Москвичка написала заявление на акробата со станции метро «Театральная»
16:47
Происшествия
Полицейские закрыли организацию по продаже поддельных справок о вакцинации в Москве
16:46
Экономика
Ряд иностранных предприятий оказался в черном списке Минторга США
16:45
Общество
Том Хэнкс к 65 годам стал православным и почетным жителем Греции
Все новости

Восьмилетняя школьница из Москвы успешно сдала ЕГЭ по четырем дисциплинам

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:52
Общество
Восьмилетняя школьница из Москвы успешно сдала ЕГЭ по четырем дисциплинам
pixabay.com

Москва, 9 июля. Жительнице Москвы удалось сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по четырем предметам в восемь лет.

Об этом рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре. Восьмилетняя девочка успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и биологии и получила аттестат за 11-й класс. В прошлом году ей выдали документ об окончании девятого класса. Девочка за несколько лет прошла всю школьную образовательную программу.

Представители Рособрнадзора ранее рассказали, что ЕГЭ на 400 баллов сдала выпускница из Ростова-на-Дону. Она стала единственной россиянкой в этом году с такими результатами.

Вернуться назад

рособрнадзор егэ вундеркинд
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru