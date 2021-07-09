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«Локомотив» 7 сентября сыграет против минского «Динамо» в КХЛ

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:32
Спорт
«Локомотив» 7 сентября сыграет против минского «Динамо» в КХЛ
vk.com  /  ХК СКА

Москва, 9 июля. Ярославский «Локомотив» 7 сентября на «Арене-2000» примет минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом говорится на сайте КХЛ.

КХЛ, совместно с руководством обоих клубов, приняла решение таким образом почтить память хоккеистов «Локомотива», которые 7 сентября 2011 года разбились при вылете из Ярославля в Минск на первый матч регулярного чемпионата. В этом году будет десятилетняя годовщина со дня авиакатастрофы самолета Як-42, который потерпел крушение при взлете из аэропорта Туношна.

Ранее стало известно, что неделю звезд хоккея 2022 года проведут в Челябинске. Соответствующее соглашение подписали президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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