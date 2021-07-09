Вершинин заявил, что вывод иностранных сил из Ливии — прерогатива местных властей

Москва, 9 июля. Вопрос о выводе иностранных наемников должен решаться ливийским руководством. Процесс эвакуации боевиков, в случае его начала, надлежит проводить синхронно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что МИД затрагивает проблему присутствия иностранных сил в Ливии в ходе контактов с зарубежными коллегами. Москва разъясняет партнерам свой взгляд на этот вопрос.

«Процесс эвакуации иностранных военных элементов должен быть синхронизирован по времени и затрагивать все неливийские вооруженные формирования, находящиеся в стране», — рассказал о позиции МИД Вершинин.

Он подчеркнул, что в противном случае вывод нарушит сложившийся баланс сил, а это чревато эскалацией ситуации. Именно благодаря нынешней расстановке «уже на протяжении года сохраняется затишье».

По его словам, Россия не ведет по этому поводу предметных переговоров ни с какой из сторон, в частности, с Турцией. Вывод иностранных наемников с территории североафриканской страны — это прерогатива местных властей.

«Решать эту проблему должны в первую очередь сами ливийцы в лице руководства страны», — подчеркнул дипломат.

Несмотря на заключение соглашения о прекращении огня в октябре 2020 года и избрание единого переходного правительства, сирийские боевики, лояльные Анкаре, все еще находятся в североафриканском государстве. Турция не собирается возвращать наемников на их родину и продолжает игнорировать призывы международного сообщества и ливийских активистов к выводу сил.