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Американцы поддержали россиянку Миру Тэраду, которая рассказала о темной стороне правосудия в США
Весь мир
Американцы поддержали россиянку Миру Тэраду, которая рассказала о темной стороне правосудия в США
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Видеоинтервью россиянки Миры Тэрады о жестокой реальности системы правосудия в США нашло понимание у пользователей американского видеохостинга Itemfix.

Мира Тэрада по сфабрикованным обвинениям была экстрадирована в США с территории Финляндии и провела почти три года в американских тюрьмах. За это время она успела побывать в 11 различных пенитенциарных заведениях и убедилась, насколько жесткой может быть тюремная система на Западе.

Мира столкнулась с многочисленными нарушениями прав человека, которые гарантирует американское и международное законодательство. Она пережила избиения, издевательства, непрекращающееся психологическое давление со стороны тюремной администрации и надзирателей. К тому времени она уже около шести лет прожила в США, но не могла даже подумать, что «страна возможностей» имеет настолько уродливую обратную сторону.

Видеоинтервью Миры было размещено на независимом американском видеохостинге Itemfix. За две недели его посмотрели более 1500 человек. В комментариях американцы соглашаются с тем, что она рассказывает об американских тюрьмах и американской системе правосудия.

«В США более 2 миллионов заключенных и около 10 % из них было отказано в справедливом суде. Высокий процент обвинительных приговоров дает право на то, чтобы критиковать состояние американской дерьмовой системы правосудия», — пишет один из пользователей.

Хотя некоторые из комментаторов назвали видео «российской пропагандой», они также были вынуждены признать, что ситуация с правами человека в США очень далека от идеала.

«Американская система правосудия уничтожена», — признал один из комментаторов.

Мира Тэрада вернулась на родину 21 мая 2021 года. В разрешении судьбы россиянки, отбывающей наказание в американской тюрьме, активное участие принял российский Фонд защиты национальных ценностей и его руководитель Максим Шугалей. Сотрудники фонда наряду с дипломатическими работниками приложили максимум усилий для возвращения Миры на родину.

Необходимо отметить, что случай Миры Тэрада далеко не единичный. В американских тюрьмах сейчас находится большое количество россиян. Да и случаи издевательств и нарушения прав человека стали для американской пенитенциарной системы привычным делом. Освобожденная россиянка еще легко отделалась так как американские полицейские не особо церемонятся с задержанными и могут при желании выстрелить из пистолета. И даже самоубийство, совершенное в комнате для допросов может стать поводом для шуток и веселья.

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