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Организаторам московского концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн рублей

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:23
Общество
Организаторам московского концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн рублей
Пресс-служба «Ночных Снайперов»

Москва, 9 июля. Организаторам московского концерта солистки рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на теплоходе «Рио-1» грозит штраф, общая сумма которого может дойти до 1 миллиона рублей.

Мероприятие, в котором участвовало порядка 500 человек, проходило с нарушением противокоронавирусных мер. По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Андрея Поплавского организаторы не проверяли участников мероприятия.

«Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись», — слова чиновника приводит РИА Новости.

Нарушение противоэпидемических мер происходят не только в столице. 7 июля на площадке «Баскет-холл» в Краснодаре прошел концерт популярной исполнительницы Zivert. После мероприятия местные правоохранительные органы начали проверку. По заявлению главы Краснодарского края, директора арены уволили с занимаемой должности.

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