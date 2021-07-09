Организаторам московского концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн рублей

Москва, 9 июля. Организаторам московского концерта солистки рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной на теплоходе «Рио-1» грозит штраф, общая сумма которого может дойти до 1 миллиона рублей.

Мероприятие, в котором участвовало порядка 500 человек, проходило с нарушением противокоронавирусных мер. По словам главного инспектора Объединения административно-технических инспекций Андрея Поплавского организаторы не проверяли участников мероприятия.

«Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись», — слова чиновника приводит РИА Новости.

Нарушение противоэпидемических мер происходят не только в столице. 7 июля на площадке «Баскет-холл» в Краснодаре прошел концерт популярной исполнительницы Zivert. После мероприятия местные правоохранительные органы начали проверку. По заявлению главы Краснодарского края, директора арены уволили с занимаемой должности.